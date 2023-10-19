Кулеба пояснил, будет ли Запад по-прежнему давать ВСУ оружие

Руководитель Дмитрий Кулеба рассказал о восхищении, которое испытывают к украинскими военным западные союзники.

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Дмитрий Кулеба высказался на актуальную тему / коллаж Главред, фото УНИАН и facebook.com/GeneralStaff.ua

Международные партнеры Украины увлекаются украинскими военными и тем, что они делают на фронте и как быстро овладевают западным современным оружием. Об этом в эфире проекта "Завтрак с 1+1" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Во-первых, на всех встречах генералы говорят, что будут продолжать помогать Украине столько, сколько это будет нужно и что бы ни происходило в мире. Потому что ясно ставки в войне, которую РФ развязала против Украины для мировой безопасности. Во-вторых, они говорят, что увлекаются нашими солдатами, что они делают в тех сверхсложных условиях и сражаясь против такого врага", — подчеркнул министр.

Военная помощь Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным по состоянию на сегодня нужны дополнительные артиллерия, снаряды, самолеты и танки, чтобы выгнать российских оккупантов с территории нашего государства. Сейчас ощущается дефицит с этими видами вооружения.

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Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США выделили Киеву более 30 миллиардов долларов на помощь в области безопасности. Штаты предоставили артиллерию, ракеты, стрелковое оружие, бронетехнику, радиолокационные системы, беспилотники, бронежилеты, миллионы снарядов, боеприпасов и многое другое.

Затем США объявили о новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Это уже 33-й пакет военной помощи для Украины, которую предоставляют США с августа 2021 года. В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от США: дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы к БМП Bradley, военную технику для наведения переправ, подрывное снаряжение, средства на поддержку, обучение и обслуживание.

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