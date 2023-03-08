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Резников ответил на "слив" о причастности Украины к подрыву газопроводов РФ

8 марта 2023, 12:31
Глава Минобороны Украины предложил дождаться результатов официального расследования.
Алексей Резников
Алексей Резников / УНИАН

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы причастности Украины к взрывам на газопроводах в Балтийском море.

Во время заседания министров обороны страны ЕС в Стокгольме он подчеркнул, что история с взрывами газопроводов не имеет никакого отношения к Украине, сообщает Европейская правда.

При этом глава Минобороны Украины предложил дождаться результатов официального расследования.

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"Для меня это довольно странная история, она не имеет ничего общего с нами. Я думаю, что официальное расследование, проводимое соответствующими властными структурами, опишет все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наша деятельность", — подчеркнул Резников.

Взрывы на газопроводах: что известно об "украинском следе"

Напомним, The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, куда могли входить россияне и украинцы.

По данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.

Как известно, в ночь на 26 сентября на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 обнаружили как минимум три утечки голубого топлива. Оператор "Северного потока", компания Nord Stream, сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода. При этом в компании заявили, что сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно.

Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "глубоко обеспокоена" ситуацией на газопроводах Северный поток.

Позже глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что российские газопроводы Северный поток и Северный поток-2 повреждены в результате взрывов. По ее словам, вероятно произошел саботаж. Политик отметила, что Стокгольм продолжает собирать информацию и "не исключает никаких причин, действующих лиц или мотивов".

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газопровод Северный поток-2 Алексей Резников
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