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Все горит и дымится: ВСУ уничтожили огромный полевой склад оккупантов

Ангелина Подвысоцкая
19 октября 2023, 18:06 обновлено 19 октября, 18:24
На складе россиян, где произошел взрыв, оккупанты накапливали артиллерийские снаряды.
взрыв склада оккупантов
ВСУ подорвали большой склад боеприпасов оккупантов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинские военные уничтожают россиян на южном направлении. Бойцы Нацгвардии разбомбили крупный полевой склад российских оккупантов. Об этом заявил командующий НГУ Александр Пивненко.

На этом складе россияне накапливали артиллерийские снаряды и противотанковые мины.

"Благодаря работе аэроразведчиков 11 бригады им. М. Грушевского все это теперь превратилось в пепел", - написал Пивненко.

видео дня

На этой неделе ВСУ уничтожили:

  • 2 склада БК войск РФ;
  • 5 единиц автомобильной техники противника;
  • 2 миномета врага;
  • 2 моторных лодки;
  • 1 башня радиосвязи;
  • 1 комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" оккупантов.

Ракеты ATACMS в Украине

17 октября стало известно о том, что ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам. Оказалось, что эти ракеты были привезены в страну тайно. Этими ракетами ВСУ атаковали российские военные цели.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ATACMS. В своем видеообращении он заявил, что ракеты очень точно выполняют работу. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил о начале "новой главы" российско-украинской войны.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал первые кадры работы ATACMS в Украине. Украинские военные запустили баллистические ракеты ATACMS по позициям оккупантов в Луганске и Бердянске.

Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон отметил, что Киев получил ракеты, которые могут уничтожать цель на расстоянии 160 км. Это значительно расширит боевые возможности ВСУ.

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