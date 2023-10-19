500 боеголовок: Китай резко нарастил ядерное оружие за последний год - Пентагон

По состоянию на май этого года Китай имел в своем арсенале более 500 ядерных боеголовок, сообщили в Пентагоне.

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Китай накапливает ядерное оружие / коллаж: Главред, фото: Википедия

В Пентагоне сообщили, что темпы наращивания Китаем запасов ядерного оружия превышают предыдущие прогнозы США. За последний год, по оценкам американского оборонного ведомства, Пекин создал около ста ядерных боеголовок.

Аналитики Минобороны США считают, что по состоянию на май этого года Китай имел в своем арсенале более 500 ядерных боеголовок, что примерно на 100 больше, чем в прошлом году, говорится в отчете Пентагона.

Теперь же Пентагон прогнозирует, что Китай к 2030 году намерен разместить более 1000 ядерных боеголовок, что закрепит его статус третьей ядерной державы мира после Соединенных Штатов и России.

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Для этого КНР, вероятно, будет использовать новые реакторы-размножители на быстрых нейтронах и перерабатывающие мощности для производства плутония - которые китайские власти официально называют частью исследований "мирного атома".

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, по состоянию на январь этого года Россия имела 5889 ядерных боеголовок, а США - 5244.

Напоминаем, что Россия готовится возобновить испытания ядерного оружия. Россия прокладывает путь к проведению ядерных испытаний, шаг, который резко усилит напряженность с Западом, считают западные аналитики безопасности.

Байден планирует в ноябре встретиться с лидером Китая в США. Целью встречи является попытка стабилизировать отношения между странами. Один из представителей Белого дома отметил, что есть" твердая " возможность, что эта встреча состоится.

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