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Сможет ли Иран вступить в войну против Израиля: Жданов рассказал о последствиях

Юлия Куришко
19 октября 2023, 11:57 обновлено 19 октября, 12:11
США будут обязаны вступить в войну на стороне Израиля, потому что они связаны союзническим договором.
Сможет ли Иран вступить в войну против Израиля: Жданов рассказал о последствиях
Жданов рассказал, вступит ли Иран в войну / коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот: видео

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, какова вероятность, что Иран вступит в войну и какими могут быть последствия.

"Думаю, Иран не втянется в войну, потому что просто не готов к ней. Кроме того, для того, чтобы иранские войска могли вступить в войну, Ирану нужно договориться с Ираком, чтобы тот пропустил иранские войска по своей территории. А у Ирана с Ираком не самые лучшие отношения: они воевали последние 30 лет между собой", - отметил эксперт.

Жданов подчеркнул, если конфликт начнет разрастаться, туда втянется и третья сторона. США будут обязаны вступить в войну на стороне Израиля, потому что они связаны союзническим договором.

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"А союзнические обязательства предусматривают не только обеспечение вооружениями, но и непосредственное участие в боевых действиях на стороне союзника. И, кстати, в США сейчас началась активная подготовка корпуса морской пехоты, а это очень серьезное и мощное подразделение. Штаты везут в Израиль 2 тысячи морских пехотинцев якобы для проведения гуманитарных операций и эвакуации заложников, но это как-то многовато, ведь это фактически бригада морской пехоты. Плюс авиационно-ударная группа: один авианосец может обеспечить примерно 140-160 вылетов самолетов в сутки, один эсминец - это около ста Tomahawk, которые лежат в трюмах, залп - 32 ракеты. Что тогда останется от Ирана? У Ирана разве есть противоракетная оборона, которая перехватит Tomahawk? Не уверен", - заявил военный эксперт.

Он также добавил, если ситуация не затянется, и Израиль не будет еще неделю выжидать, то сухопутную операцию все-таки проведут.

"Если же Израиль будет медлить, то все, его просто заставят отказаться от этой затеи, поскольку в самом Израиле набирает обороты откатная волна. Да и митинги против этой операции происходят во всем мире: Лондон, Париж, Рим и тому подобное. Уже даже звучали призывы к еврейским погромам, но они не сработали, потому что пока что слишком свежи впечатления от нападения ХАМАС на Израиль. А чем дальше, тем проще будет с этим. Ведь половина арабских стран ждут, затаив дыхание, что будет, они не знают, какую позицию занять", - добавил Жданов.

Полковник также отметил, что сейчас тенденция такова, что Израиль уговаривают не проводить эту операцию.

"Вот и ООН выступила на стороне своего детища (легализация Хезболлы в секторе Газа - это детище ООН): Гуттериш говорит, что Израилю не нужно проводить операцию. Ливанцы тоже сказали "конечно, не надо" и... бахнули ракетой по офису ООН в Ливане - наверное, так поблагодарили", - подытожил эксперт.

Напомним, что Белый дом прокомментировал отправку своих войск в Израиль. В Белом доме считают Иран соучастником жестокого нападения на Израиль. В США также сообщили, что не собираются вводить свои войска в Израиль.

РФ может подтолкнуть Иран к войне, чтобы "насолить" Украине. Война в Израиле не способна повлиять на предоставление Украине помощи от других государств. Поэтому РФ, чтобы остановить поток этой помощи, попытается разжечь еще один конфликт.

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