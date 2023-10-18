Россия рискует остаться без иранских ракет и вооружений из-за войны в Израиле – Жданов

США в состоянии обеспечить и Израиль, и Украину – если они откроют склады, то организуют такой ленд-лиз, что оружия хватит на полмира, считает Олег Жданов.

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Война в Израиле грозит вылиться в третью мировую и может оставить Путина без иранских ракет – Жданов / Главред

Израиль озвучил твёрдое намерение уничтожить ХАМАС в секторе Газа после того, как боевики этой группировки вторглись на израильскую территорию 7 октября и устроили крупнейшее массовое убийство евреев со времен Холокоста. Однако сухопутная операция ЦАХАЛ так до сих пор и не началась. Вначале речь шла о том, что она откладывается на несколько дней, а теперь в армии Израиля говорят, что её может не быть вовсе – "будет что-то другое". Однако противоборствующие стороны продолжают наносить друг по другу ракетные удары.

США опасаются эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС и прямого вмешательства в него Ирана, а потому готовят морскую пехоту к возможному развёртыванию в Израиле.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, в каком случае обострение вокруг сектора Газа может вылиться в третью мировую войну, почему существование Израиля сейчас под угрозой, втянутся ли в войну на Ближнем Востоке США, почему Россия рискует скоро остаться без поставок баллистических ракет и вооружений из Ирана, а также почему Украина может не бояться сокращения финансовой и военной поддержки со стороны Штатов.

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Было ли, по-вашему, нынешнее обострение ситуации в Израиле инспирировано извне? Если так, то кому и чем сейчас выгодна эта война?

Вне всякого сомнения, нынешняя ситуация была инспирирована извне. Боевики ХАМАС уже давно не предпринимали столь серьёзных попыток боевых столкновений с Армией обороны Израиля, а тут вдруг провели настолько дерзкую и масштабную операцию.

На 100% убеждён, что это инспирированное внешними силами обострение, ведь заинтересованность некоторых стран в таком развитии событий была велика. Это связано с тем, что Израиль в последнее время проводил активную внешнюю политику и стремительно расширял влияние на Ближнем Востоке, что выражалось в подписании мирных соглашений и ведении переговорных процессов с арабскими странами, причём не самыми последними в регионе. Всё это очень раздражало тот же Китай. Ведь один из маршрутов Нового шёлкового пути "Один пояс – один путь" пролегает недалеко от Израиля, через Иран и Сирию. Потому расширение влияния Израиля в регионе совершенно не устраивало Пекин.

Российская Федерация также является одним из главных выгодополучателей в данной ситуации, поскольку Израиль является ближайшим союзником США, и у Вашингтона серьёзные договорные обязательства перед ним. А обострение вокруг сектора Газа отвлекает мировую общественность от войны в Украине, в том числе и США. Вспомните, как в первый же день нападения ХАМАС на Израиль Медведев сказал, что Байдену лучше заниматься палестинским вопросом, а не лезть во внутренние дела России с Украиной (в Москве считают разборки с Украиной внутренним делом РФ).

Сейчас идёт бодание, чтобы выяснить, кто кого сильнее.

Как так получилось, что Израиль проворонил атаку – это действительно провал израильских спецслужб, или правы конспирологи, утверждающие, что боевиков едва ли не намерено впустили?

Ни в коем случае не обвиняю ни израильскую армию, ни спецслужбы. Армия – это зеркало государства. Все процессы, которые происходят в государстве, отражаются на поведении армии. Отсюда можно сделать вывод, что случившееся – это результат политики Нетаньяху. Соответственно, вопрос о том, знал ли о готовящемся нападении Нетаньяху и почему всё получилось именно так, нужно задавать исключительно израильскому премьер-министру и его правительству.

Ведь министр разведки Египта утверждает, что за десять дней до атаки ХАМАС он предупредил Нетаньяху в телефонном разговоре о том, что планируется очень страшная операция. А сегодня есть информация ещё и о том, что за неделю до начала операции от границы с сектором Газа было отведено порядка пяти батальонов Армии обороны Израиля.

Потому, на мой взгляд, случившееся – это исключительно результат действий политического руководства Израиля, а военные просто оказались в такой ситуации в результате политических решений.

А каковы могли быть в таком случае мотивы Нетаньяху? Почему он пренебрёг предупреждениями?

Трудно сказать, какие цели преследовал сам Нетаньяху. Возможно, у него были договоренности с определёнными внешними игроками. Ведь чем бы ни закончился этот конфликт, он будет иметь далеко идущие политические последствия. Так, например, уже сегодня приостановлен процесс подписания мирного договора между Саудовской Аравией и Израилем, что кардинально меняет расклад сил на Ближнем Востоке.

Более того, всё это ставит под угрозу существование самого Израиля, потому что общественное мнение там с каждым днём всё больше меняется не в пользу сухопутной операции в секторе Газа.

Уже сейчас поговаривают о том, что Израиль могут остановить и не допустить проведения им этой операции. Если так случится, это ослабит Израиль настолько, что его дальнейшее существование окажется под вопросом. В этом случае арабские страны поймут, что с Израилем не стоит иметь дел, поскольку он слаб и не может себя защитить.

Хотите сказать, что дела у Израиля сейчас аж настолько плохи? Есть ли у него хоть какой-то шанс покончить с боевиками ХАМАС, или это маловероятный сценарий?

Нет, почему же, это абсолютно реалистичный сценарий. Не знаю, как к этому готовятся в израильском правительстве, но израильские военные заявляют о готовности провести силовую операцию по зачистке сектора Газа, чтобы кардинально решить вопрос с ХАМАС. Если так произойдёт, это станет прологом к тому, что Израиль сможет себя защитить. И тогда и Хезболла, и Исламский джихад задумаются, стоит ли им связываться с Израилем.

Так что у Израиля есть реальная возможность покончить с ХАМАС. Это можно сделать, допустим, под прикрытием тех же США. Штаты ведь тоже готовятся к такому сценарию – уже две авиационно-ударные группы во главе с авианосцами идут к берегам Израиля. А две ударные авиационные группы могут дать существенные гарантии неприкосновенности Израиля, потому как их огневая мощь очень велика.

Бытует мнение, что удары, которые сейчас наносит Израиль, мало воздействуют непосредственно на боевиков ХАМАС, потому что в секторе Газа разветвленная система подземных ходов, бункеров и прочего, зато они уничтожают гражданскую инфраструктуру и приводят к жертвам среди гражданского населения. Действительно ли это так? И как тогда Израиль будет "выкуривать" боевиков из этих тоннелей?

Это пример пацифистского нарратива – того, который может помешать Израилю провести сухопутную операцию.

Во-первых, те бомбы и ракеты, которые применяет Израиль, успешно обрушивают бункеры и даже вызывают детонацию боеприпасов, находящихся в них. Это мы неоднократно наблюдали на видео, которые снимают сами же боевики ХАМАС, попадающие под эти удары.

Во-вторых, ХАМАС решил использовать гражданское население, беженцев в качестве живого щита, а потому просто не выпускает их из северной части сектора Газа, не позволяет им перебраться на юг. И делается это именно для того, чтобы не дать Израилю возможность наносить удары.

Следует отметить, что Израиль применяет высокоточное оружие, которое бьёт строго по заданным координатам. Более того, он предупреждает противника, куда будет нанесён удар.

Кстати, все тоннели боевиков известны, и на своём YouTube-канале я публиковал карту этих тоннелей. Израиль прекрасно знает, где нужно наносить удары.

А что касается детонации от взрыва, то 500-фунтовая авиационная бомба вынимает десять метров земли, а взрывной волной легко обрушивает сотни метров тоннеля. Потому Израиль всё делает правильно, когда приводит эти тоннели в негодность. Теперь их если и можно будет использовать, то только на коротких дистанциях, где уцелеют вход и выход.

Кроме того, задействована классическая схема борьбы с терроризмом: в секторе Газа отключены свет, газ и вода, прекращены поставки топлива и продовольствия. Недавно Израиль включил воду в южной части сектора Газа, потому что люди потянутся туда, где есть вода, и никакой ХАМАС их не удержит. Соответственно, гражданское население будет всеми правдами и неправдами покидать северную часть сектора Газа, где Израиль собирается провести зачистку.

Какова вероятность, что Иран вступит в войну? Какими могут быть последствия, как это повлияет на характер конфликта?

Думаю, Иран не втянется в войну, потому что попросту не готов к ней.

Кроме того, для того, чтобы иранские войска могли вступить в войну, Ирану нужно договориться с Ираком, чтобы тот пропустил иранские войска по своей территории. А у Ирана с Ираком не самые лучше отношения: они воевали последние 30 лет между собой.

Но самое главное – если конфликт начнёт разрастаться, и туда втянется третья сторона, США будут обязаны вступить в войну на стороне Израиля, потому что они связаны союзническим договором. А союзнические обязательства предусматривают не только обеспечение вооружениями, но и непосредственное участие в боевых действиях на стороне союзника. И, кстати, в США сейчас началась активная подготовка корпуса морской пехоты, а это очень серьёзное и мощное подразделение. Штаты везут в Израиль 2 тысячи морских пехотинцев якобы для проведения гуманитарных операций и эвакуации заложников, но это как-то многовато, ведь это фактически бригада морской пехоты. Плюс авиационно-ударная группа: один авианосец может обеспечить примерно 140-160 самолётных вылетов в сутки, один эсминец – это порядка ста Tomahawk, которые лежат в трюмах, залп – 32 ракеты. Что тогда останется от Ирана? У Ирана что, есть противоракетная оборона, которая перехватит Tomahawk? Не уверен.

Вот это и есть настоящие военные гарантии.

Впрочем, посмотрим. Если ситуация не затянется, и Израиль не будет ещё неделю выжидать, то сухопутную операцию всё-таки проведут. Если же Израиль будет мешкать, то всё, его просто вынудят отказаться от этой затеи, поскольку в самом Израиле набирает обороты откатная волна. Да и митинги против этой операции идут по всему миру: Лондон, Париж, Рим и т.д. Уже даже звучали призывы к еврейским погромам, но они не сработали, потому что пока что слишком свежи впечатления от нападения ХАМАС на Израиль. А чем дальше, тем проще будет с этим. Ведь половина арабских стран ждут, затаив дыхание, что будет, они не знают, какую позицию занять.

Тем не менее тенденция такова, что Израиль уговаривают не проводить эту операцию. Вот и ООН выступила на стороне своего детища (легализация Хезболлы в секторе Газа – это детище ООН): Гуттериш говорит, что Израилю не нужно проводить операцию. Ливанцы тоже сказали "конечно, не надо" и… бахнули ракетой по офису ООН в Ливане – наверное, так поблагодарили.

Если США вступят в игру на стороне Израиля, то с каким исходом может завершиться этот виток войны?

Тут два варианта: либо всё это выльется в мировую войну, потому что после вступления в войну США Лига арабских государств должна будет выступить на стороне ХАМАС против Израиля или поддержать, допустим, Иран, если тот ввяжется в войну; либо США используют всю свою огневую мощь и разрубят этот гордиев узел хотя бы на несколько десятилетий.

То есть сейчас существуют вполне реальные предпосылки для того, чтобы нынешние события в Израиле переросли если не в третью мировую, то в серьёзный конфликт?

Да, в длительный конфликт. Самое страшное, что эта история может затянуться, если перенесутся сроки операции, а потом ещё не ясно, как она пройдёт. Всё это может перерасти в перманентный конфликт низкой интенсивности, который затянется на долгие годы.

А могут ли разрастись масштабы этого конфликта? Условно говоря, может ли нынешняя ситуация превратиться в противостояние исламского и не исламского мира? Взять даже те примеры, которые вы приводили – о призывах к еврейским погромам. Недавно и Bild сообщал, что на фоне нападения боевиков ХАМАС на Израиль в Берлине на зданиях начали рисовать звезду Давида, то есть знак, который использовали нацисты. Насколько это тревожные сигналы, могут ли и в европейских странах начаться конфликты между евреями и мусульманами?

Всё будет зависеть от позиции этих европейских стран, насколько они готовы занимать более радикальную позицию. Сегодня позиция умиротворения агрессора не работает.

Да, к сожалению, может случиться так. Очень плохо, что некоторые силы пытаются сделать упор на религиозном аспекте. Этот призыв к погромам и является объявлением джихада евреям, то есть религиозная почва, не политическая. К сожалению, всё может вылиться и в противостояния такого плана.

Но, на мой взгляд, вероятность такого сценария не очень высока, потому что не все арабские страны в восторге от того, что происходит сейчас в Израиле, и от того, как ведёт себя ХАМАС. Поэтому будем надеяться, что всё останется в рамках просто вооруженного конфликта, как это было ранее.

Какими могут быть косвенные последствия войны в Израиле для Украины, особенно еслиИран ввяжется в войну? Например,значит ли это, что он сократит поставки тех же "шахедов" России? Или здесь не будет таких последствий?

Нет, я думаю, что будут. Иран в любом случае сейчас может пересмотреть свои поставки вооружений. Если Иран пусть даже не готовится к нападению на Израиль, а просто чувствует реальную угрозу для своей целостности и суверенитета, то, конечно же, во главу угла поставит накопление техники и вооружения.

Поэтому есть все шансы, что обострение вокруг сектора Газа отразится на иранских военных поставках России. Иран теперь точно не отдаст баллистические ракеты, понимая, что дальние средства огневого поражения – это основа войн. Также вполне возможно, что он сократит поставки боеприпасов и "шахедов" России.

Кроме того, мы ещё не знаем, какая ситуация сложится на политической арене в связи с этой историей. Ведь если Иран втянется в этот конфликт прямо или косвенно, ему будет необходима поддержка. А кто может его поддержать? Только Россия.

На поддержку Китая Иран может рассчитывать только "под ковром". Китай никогда не пойдёт на открытую конфронтацию, такова основа его политики. Никакой прямой конфронтации – только подковёрные игры, только выжидательная позиция.

Поэтому Иран, чтобы не остаться в одиночестве, подтянет Россию, которая и сейчас активно поддерживает ХАМАС. Плюс РФ уличили в том, что она вооружала его. Так что России придётся как-то реагировать.

Всё это ещё больше укрепит наши позиции и усугубит позиции РФ. Ведь тогда любая страна, которая попытается призывать "сохранить лицо Путину", окажется в дурацком положении.

Потому в политическом смысле нам выгодна такая ситуация: чем больше Россия вляпывается в этот конфликт вместе с Ираном, тем легче и проще будет нам. А изменения позиции стран относительно России могут вызвать увеличение поставок вооружения нам.

Одно уточнение – Иран уже сейчас, на данном этапе, будет вынужден сократить объёмы поставок России "шахедов", ракет и прочего, или он может их сократить, только если вступит в войну против Израиля?

По идее, Иран будет вынужден сократить объёмы поставок уже на этом этапе. Если аятоллы не глупы и понимают, что каждый снаряд и каждый патрон им ещё пригодится…

Однако сказать, что точно произойдёт именно так, а не иначе, я не могу. В любом случае, когда начнётся война и раздастся первый выстрел, накапливать боеприпасы Ирану будет уже поздно. Если этого в Иране не понимают, они продолжат снабжать Россию. Если понимают – начнут потихонечку притормаживать эти контракты, да ещё и станут забирать у России своё. Вспомните, Иран купил у России самолеты Су-35, лётчиков обучил, деньги заплатил, а ему отдали только половину положенного по контракту. "Моссад" сказал, что насчитал на аэродромах Ирана только 24 самолёта, а контракт был на 50.

А если США втянутся в войну, будет ли это значить сокращение военной и финансовой помощи Украине? Насколько мы прочувствуем на себе концентрацию внимания Вашингтона на войне в Израиле?

Тут я сошлюсь на Джо Байдена и его пламенную речь о том, что великая страна Соединённые Штаты Америки в состоянии обеспечить и Израиль, и Украину, и, вообще, защитить мир на всей планете. США, если откроют склады, могут организовать такой ленд-лиз, что оружия хватит на полмира!

Потому нам не стоит опасаться, что об Украине забудут или бросят её. Штаты не могут бросить Украину, потому что тогда им самим придётся бодаться с Россией.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. После 24 февраля 2022 года активно выступает на телевидении в качестве военного эксперта. Запустил собственный ютуб-канал, на котором выпускает видео с аналитикой военных действий, пишет Википедия.

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