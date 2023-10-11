РФ может подтолкнуть Иран к войне, чтобы "насолить" Украине – Загородний

Война в Израиле не способна повлиять на помощь Украине от других стран. Поэтому РФ, чтобы остановить поток этой помощи, попытается разжечь еще один конфликт.

https://glavred.info/ukraine/rf-mozhet-podtolknut-iran-k-voyne-chtoby-nasolit-ukraine-zagorodniy-10507123.html Ссылка скопирована

РФ может подтолкнуть Иран к войне, чтобы "насолить" Украине, отмечает Загородний/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Страна-агрессор Россия хочет использовать войну в Израиле для того, чтобы сорвать предоставление военной помощи Украине от других государств.

Но такой план провальный. Поэтому Кремль может пойти на другой шаг и попытаться разжечь еще одну войну на Ближнем Востоке, подтолкнув к этому Иран. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Главная задача России – сорвать поставки вооружения в Украину. Поэтому сейчас Россия будет пытаться перебрасывать оружие, которое нашла на поле боя, в Палестину, чтобы рассказать, что Украина якобы торгует оружием, которое ей предоставляют", – отметил Загородний. видео дня

Однако, по словам эксперта, отвлечь этим внимание от Украины России вряд ли удастся. Единственное, что может повлиять, так это развязывание войны на Ближнем Востоке руками Ирана.

"Для этого Кремль будет предоставлять Ирану военную помощь в виде поставок оружия и ядерных технологий. Это выгодно России, ведь тогда она сможет попытаться повысить цену на нефть до 200 долларов. Однако здесь РФ войдет в противоречие с другими странами. В первую очередь – с Китаем, ведь ему новая война и рост цен на нефть не интересны", – сказал эксперт.

Напомним, в Politico назвали выгоду Кремля от нападения ХАМАС на Израиль. Нападение боевиков ХАМАС на Израиль сыграло на руку России. Теперь глава Кремля надеется, что Украине будет поступать меньше оружия. Европейский чиновник назвал эту атаку, которая началась в день рождения российского диктатора 7 октября, "лучшим подарком Путину".

Военная помощь Украине

Издание Reuters писало, что 11 октября администрация президента США Джо Байдена вероятно объявит о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около 200 миллионов долларов.

После этого The Washington Post со ссылкой на слова двух высокопоставленных чиновников в Администрации президента США сообщало, что в Белом доме придумали, как протянуть через Конгресс военную помощь Украине. Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос к Конгрессу просьбу о военной помощи для Украины и Израиля.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.