Путин дал заднюю: британская разведка сообщила о важнейшем решении Кремля

Разведка Великобритании утверждает, что в России нет планов проводить новую открытую волну мобилизации перед "президентскими выборами" весной 2024 года.

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Британская разведка сообщила о важнейшем решении Кремля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны России

Президент России Владимир Путин вероятно решил отказаться от идеи проведения нового этапа мобилизации в России до проведения выборов. Об этом говорится в сообщении разведки Министерства обороны Великобритании

Накануне выборов, как указано в сообщении, Кремль, вероятно, будет пытаться снизить риски, связанные с непопулярными политическими решениями. По данным британской разведки, очень маловероятно, что какая-либо дальнейшая мобилизационная волна в России произойдет до президентских выборов в марте 2024 года.

Президентские выборы в России запланированы на 17 марта 2024 года. И, несмотря на то, что Владимир Путин, президент России, еще не объявил публично о своих намерениях, он, почти наверняка, снова будет выдвигать свою кандидатуру.

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"Существуют предположения, что предвыборная кампания Путина неофициально начнется в ноябре 2023 года", – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что выборы в России подвергаются вмешательству и контролю со стороны Кремля, для текущего правительства это остается единственной возможностью получить политическую легитимизацию. Министерство обороны Великобритании видит, что предвыборная кампания Путина будет акцентироваться на идее России как отдельной цивилизации, которая нуждается в защите от "агрессивных внешних врагов". Этот нарратив часто используется для оправдания действий государства и Путина, а также для согласования власти.

Мобилизация в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, экономика России постепенно, хоть и медленно, будет адаптироваться к влиянию международных санкций, которые были введены после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но дальнейшему ее восстановлению может помешать мобилизация, которую, есть такие данные, планирует путинский режим.

В то же время, военный эксперт, полковник запаса Роман Рассвет оценил последствия возможной мобилизации в России 700 тысяч человек. В частности, он рассказал, как этот процесс повлияет на ситуацию на фронте.

Однако, как сообщил глава разведки Кирилл Буданов, Россия не останавливала мобилизацию и каждый месяц отправляет на войну против Украины до 22 тысяч россиян. Он сообщил, что Москва раздумывает над тем, чтобы мобилизовать еще 450 тысяч человек.

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