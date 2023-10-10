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"Путин болен и умирает": журналистка раскрыла стратегию выборов в РФ

Алексей Тесля
10 октября 2023, 04:30
Предвыборная кампания Владимира Путина в РФ уже продолжается несколько месяцев, говорит Юлиана Яппарова.
Путин, Россия
Владимир Путин / Коллаж Главред, фото pixabay

Диктатор Владимир Путин начал свою предвыборную кампанию, рассказала журналистка Юлиана Яппарова.

По ее мнению, именно этим объясняются его многочисленные встречи и публичные мероприятия. Об этом она написала в своем Twitter.

"У Путина выборы на носу, а он публично и как может оттягивает свой конец", - подчеркнула журналистка.

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По ее словам, активная предвыборная кампания Путина в РФ уже продолжается несколько месяцев.

"Плешивая мумия всеми силами и каждым своим явлением плебсу пытается доказать, что жить будет вечно, и он все еще "гарант": в силах не только сам надеть наушник, но и показать своему чахлому ровеснику, как это делается", — пишет она.

Вместе с тем журналистка уверена в том, что Путин "долго не протянет", поэтому его ждет судьба генсеков КПСС середины 80-х.

"Путин болен и умирает — пусть таким будет слоган его предвыборной кампании. А голосовать за полутруп — ну такое себе, согласитесь", — добавила Яппарова.

Ранее у Путина нашли признаки смертельной болезни. У Владимира Путина наблюдается симптоматика, похожая на ту, которая проявляется у людей с опасными диагнозами.

Напомним, ранее журналисты издания Bild провели собственное исследование и определили ряд основных отличий, по которым можно отличить диктатора страны-агрессора России Владимира Путина от его двойников. Говорится, что настоящий Путин в последнее время почти ни с кем не встречается. Его поездки и мероприятия, которые он посещает сам, единичны.

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