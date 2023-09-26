Уменьшит скорость продвижения ВСУ: Свитан рассказал, чего ждать от мобилизации в РФ

Новые мобилизованные в РФ даже со стрелковым оружием станут "живым щитом", которым некоторое время можно закрывать любой участок фронта.

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Роман Свитан рассказал, как мобилизация в РФ повлияет на ситуацию на фронте / Колаж: Главред, фото: скриншот, соцсети

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан оценил последствия возможной мобилизации России 700 тысяч человек. В частности, он рассказал, как этот процесс повлияет на ситуацию на фронте.

По его словам, новые мобилизованные в РФ даже со стрелковым оружием станут "живым щитом", которым некоторое время можно закрывать любой участок фронта.

"Движение наших войск будет замедленно количеством этой живой силы, но не остановлено полностью. Это просто уменьшит скорость нашего продвижения, не более того", - сказал он во время чата на Главреде.

По словам Свитана, 700 тысяч человек России нечем экипировать. Российский оборонпром сейчас не может предоставить мобилизованным ничего, кроме стрелкового оружия.

"То есть он не может обеспечить полную боеготовность российских воинских частей. А значит, 700 тысяч мобилизованных будут просто пехотой со стрелковым оружием, "мясом", расходным материалом. А "мясо" никогда не выигрывало против "железа". Количества техники и боеприпасов у нас будет достаточно, чтобы остановить любое количество россиян, сколько бы их ни было в пехотном исполнении", - отметил Свитан.

Комментируя вопрос о том, почему мобилизация не становится проблемой для россиян и они молча идут на убой, эксперт ответил так: "Потому что это стадо. Любое стадо молча идёт на убой за своим вожаком. Поэтому здесь как раз все логично. Генетический отбор, который проводили российские власти на протяжении последних сотен лет, ставя эксперименты над россиянами, переписывая психоматрицы детям нескольких поколений, вывел такой социум. Это стадо будет мекать-бекать, но будет идти на убой".

"Те, у кого пробиваются какие-то остатки сознания, просто уезжают из России, пытаясь покинуть скотобойню, в которую сейчас превращается Российская Федерация", - добавил он.

Смотрите видео - Чат с Романом Свитаном на Главреде:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Мобилизация в России

Слухи о проведении Путиным второй волны мобилизации ходят по меньшей мере с зимы 2023 года. Правда, в апреле британская разведка сообщала, что Кремль ее временно отложил.

В настоящее время Россия вынуждена перебрасывать имеющиеся резервы с одного участка на другой, тем самым время от времени оголяя позиции оккупантов.

Москва уже может проводить мобилизацию. Накапливание сил и средств будет происходить несколько месяцев - ориентировочно до Нового года. Как рассказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун, это вряд ли подорвет режим Путина, хотя протесты не исключены.

В Верховной Раде не исключают, что в Украине могут усилить мобилизацию, если страна-агрессор Россия мобилизует несколько сотен тысяч мужчин. Об этом заявил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко. По его словам, если в РФ будут мобилизировать больше людей, то Украине нужно будет на это реагировать.

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