Байден планирует в ноябре встретиться с лидером Китая в США , чтобы 'подружиться' - WP

Один из представителей Белого дома отметил, что есть "твердая" возможность, что эта встреча состоится.

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Байден планирует встретиться с Си в США / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Белый дом начал планировать встречу президента Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином, которая должна пройти в ноябре в американском Сан-Франциско.

Как сообщает The Washington Post со ссылками на высокопоставленных чиновников администрации президента Соединенных Штатов, что целью встречи является попытка стабилизировать отношения между странами. Один из представителей Белого дома отметил, что есть "твердая" возможность, что эта встреча состоится.

Другой высокопоставленный чиновник администрации президента США сказал изданию, что Байден с нетерпением ждет встречи с Си, но "пока ничего не подтверждено".

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Как заявляют представители Белого дома, эти планы укрепятся после того, как глава МИД Китая Ван Йи приедет в Вашингтон в ближайшие недели.

Если встреча состоится, она станет первой между лидерами двух крупнейших экономик мира после их встречи на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года. Тогда Байден и Си подчеркнули важность дипломатии с глазу на глаз и выразили надежду, что им удастся вернуть отношения между США и Китаем в правильное русло.

Напомним, что РФ, Китай и США повысили активность на ядерных полигонах. Аналитики в США не исключают, что Китай, Россия и Соединенные Штаты могут вести подготовку к новым испытаниям, связанным с ядерными вооружениями.

Хара рассказал, что США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая. Увеличивается "трение" в Индо-Тихоокеанском регионе, и, конечно, для защиты Тайваня нужны не "Абрамсы" или артиллерийские системы, а ракеты.

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