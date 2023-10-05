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"Поддержка будет 100%": Зеленский рассказал детали об обещании Байдена

Юрий Берендий
5 октября 2023, 13:09 обновлено 5 октября, 14:12
Владимир Зеленский призвал украинцев не волноваться по поводу последних событий в США. Он также сообщил об обещании Джо Байдена относительно поддержки Украины.
Зеленский, Байден
Зеленский отреагировал на последние события в США / коллаж Главред: depositphotos.com, офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в испанской Гранаде отреагировал на последние события в США. Речь идет о принятии Палатой представителей США законопроекта о бюджетном финансировании сроком на 45 дней без учета помощи Украине. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, журналисты спросили у президента Украины Владимира Зеленского, есть ли у него переживания по поводу последних, происходящих в США, политических событий.

"Я думаю, в Украине мы перестали волноваться с первого дня полномасштабной войны. Поздно нам уже волноваться. Я думаю, нам нужно работать", – заявил Зеленский.

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Глава государства также сообщил, что по итогам визита в США получил от президента США Джо Байдена обещание о 100% поддержке от Белого дома. Также Байден заверил Владимира Зеленского в двухпартийной поддержке Конгресса.

"Конечно, в США сложный избирательный период, разные голоса раздаются, некоторые из них очень странные. Мы будем говорить об этом сегодня", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский в Испании
Владимир Зеленский в Испании / Скриншот

Смотрите видео прибытие президента Украины в Испанию

Помощь США Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Джо Байден обнародовал заявление, отреагировав на принятие бюджета для финансирования правительственных органов на 45 дней без помощи Украины.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединенные Штаты вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине. Она подчеркнула, что Путин "ошибается", если думает, что США и другие западные страны перестанут поддерживать Украину.

Также стоит указать на то, что, как сообщает The Wall Street Journal, в казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины. Эта сумма примерно эквивалентна стоимости оружия, которую администрация президента США Джо Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев.

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новости США Владимир Зеленский Джо Байден
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