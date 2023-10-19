Война в Израиле не спасет Кремль и Путина - Telegraph

Британский отставной полковник Ричард Кемп заявил, что ВС страны-агрессора РФ остаются в очень тяжелом положении спустя полтора года после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом он написал в своей статье для британского издание The Telegraph.
Кемп пишет, удары западными ракетами ATACMS по аэродромам врага в оккупированных Луганске и Бердянске сильно унизили Кремль.
Русский диктатор Владимир Путин пытается использовать войну между Израилем и террористами ХАМАСа ‒ для того, чтобы получить выгоду для себя.
По его словам, глава Кремля хочет договориться о прекращении огня, чтобы получить репутацию миротворца и увеличить влияние России на Ближнем Востоке.
"Человек, ответственный за пролитие огромного количества крови по всему миру, и особенно в Украине, теперь говорит: "Сейчас важно остановить кровопролитие"", — отметил Кемп.
Эксперт отметил, что война Израиля против ХАМАСа может предоставить Кремлю кратковременную выгоду. Однако сейчас Запад объединяется вокруг Израиля, а РФ на его фоне выглядит "аутсайдером".
"Если они (россияне — Главред) видят в этом кризисе средство для победы в войне в Украине, то это несбыточная мечта: такую мог придумать только отчаявшийся диктатор", — написал Кемп.
Россия и нападение ХАМАС на Израиль
В ГУР Минобороны Украины ранее сообщили, что Россия использует нападение террористов ХАМАС на Израиль с целью дискредитации Украины. По данным разведки, российское ГРУ передало боевикам западное оружие, которое было захвачено в ходе российско-украинской войны. Москва это сделала для того, чтобы Киев обвиняли в "продаже оружия террористам".
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в войне ХАМАС против Израиля торчат уши не только Ирана. Как полагает чиновник, войны в Израиле и Украине, несмотря на их разную историю, взаимосвязаны.
В Центре национального сопротивления при ССО ВСУ считают, что боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к атаке на Израиль. Согласно данным аналитиков, российские боевики, которые уехали из Беларуси, в Африке учили своих коллег применять дроны с механизмом сброса.
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