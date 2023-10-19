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Война в Израиле не спасет Кремль и Путина - Telegraph

Дмитрий Видоменко
19 октября 2023, 08:04 обновлено 19 октября, 08:04
По словам экс-офицера Ричарда Кемпа, Кремль не сможет восстановить влияние на Ближнем Востоке, несмотря на выгоды, полученные от войны Израиля с ХАМАСом.
Путин, Израиль
Сейчас Запад объединяется вокруг Израиля, а РФ на его фоне выглядит "аутсайдером" - The Telegraph / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Британский отставной полковник Ричард Кемп заявил, что ВС страны-агрессора РФ остаются в очень тяжелом положении спустя полтора года после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом он написал в своей статье для британского издание The Telegraph.

Кемп пишет, удары западными ракетами ATACMS по аэродромам врага в оккупированных Луганске и Бердянске сильно унизили Кремль.

Русский диктатор Владимир Путин пытается использовать войну между Израилем и террористами ХАМАСа ‒ для того, чтобы получить выгоду для себя.

видео дня

По его словам, глава Кремля хочет договориться о прекращении огня, чтобы получить репутацию миротворца и увеличить влияние России на Ближнем Востоке.

"Человек, ответственный за пролитие огромного количества крови по всему миру, и особенно в Украине, теперь говорит: "Сейчас важно остановить кровопролитие"", — отметил Кемп.

Эксперт отметил, что война Израиля против ХАМАСа может предоставить Кремлю кратковременную выгоду. Однако сейчас Запад объединяется вокруг Израиля, а РФ на его фоне выглядит "аутсайдером".

"Если они (россияне — Главред) видят в этом кризисе средство для победы в войне в Украине, то это несбыточная мечта: такую мог придумать только отчаявшийся диктатор", — написал Кемп.

Россия и нападение ХАМАС на Израиль

В ГУР Минобороны Украины ранее сообщили, что Россия использует нападение террористов ХАМАС на Израиль с целью дискредитации Украины. По данным разведки, российское ГРУ передало боевикам западное оружие, которое было захвачено в ходе российско-украинской войны. Москва это сделала для того, чтобы Киев обвиняли в "продаже оружия террористам".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в войне ХАМАС против Израиля торчат уши не только Ирана. Как полагает чиновник, войны в Израиле и Украине, несмотря на их разную историю, взаимосвязаны.

В Центре национального сопротивления при ССО ВСУ считают, что боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к атаке на Израиль. Согласно данным аналитиков, российские боевики, которые уехали из Беларуси, в Африке учили своих коллег применять дроны с механизмом сброса.

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