"Ответит Путину": РФ ждет реакция Израиля, если она причастна к войне – эксперт

Дальнейшие отношений между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Кремля Владимиром Путиным будут зависеть от того, действительно ли агрессор Россия причастна к войне Иерусалима с ХАМАС. Если причастна, Израиль ответит России. Вполне возможно, что Иерусалим окажет военную помощь Киеву, но тайно. Об этом заявил доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.
В интервью Главреду он рассказал о том, что дальнейшее развитие израильско-российских отношений зависит от того, есть ли след РФ в войне ХАМАС против Израиля.
"Это будет во многом зависеть от результатов расследования – откуда появилось это оружие, кто тренировал этих операторов дронов, которые подбивали израильскую технику. Если этот российский след будет четко идентифицирован, то Израиль Путину этого не забудет", - от метил Розумный.
Смотрите видео, в котором Розумный сделал прогноз об отношенияхь Израиля и России:
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По его словам, тогда отношения стран испортятся и Израиль может тайно оказывать помощь Украине. При этом каким-либо образом он ответит и Москве.
"Вряд ли это станет каким-то там громким событием в публичной сфере, но Израиль имеет большой опыт, и, так сказать, отношения испортятся. В том числе – в пользу Украины, хотя я не думаю, что эта помощь может усилиться в случае, если Израиль быстро решит свои вопросы безопасности. Я не думаю, что эта помощь будет публичной – более того, она будет секретной. Но то, что Израиль ответит Путину каким-то образом, я в этом не сомневаюсь", - подчеркнул Максим Розумный.
Россия и нападение ХАМАС на Израиль
В ГУР Минобороны Украины ранее сообщили, что Россия использует нападение террористов ХАМАС на Израиль с целью дискредитации Украины. По данным разведки, российское ГРУ передало боевикам западное оружие, которое было захвачено в ходе российско-украинской войны. Москва это сделала для того, чтобы Киев обвиняли в "продаже оружия террористам".
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в войне ХАМАС против Израиля торчат уши не только Ирана. Как полагает чиновник, войны в Израиле и Украине, несмотря на их разную историю, взаимосвязаны.
В Центре национального сопротивления при ССО ВСУ считают, что боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к атаке на Израиль. Согласно данным аналитиков, российские боевики, которые уехали из Беларуси, в Африке учили своих коллег применять дроны с механизмом сброса.
Кто такой Максим Розумный?
Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. родился 27 июня 1969 года в городе Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992 г.). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009).
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