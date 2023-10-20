'Кремль - инициатор': Кочетков объяснил, как Россия отвлекает мир от войны в Украине

Кочетков подчеркнул, что просматривается абсолютно логичная цепь причин того, зачем это все России.

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Путин и Си разговаривали о войне В Израиле / коллаж: Главред, скриншоты: видео

В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков рассказал, о основной теме разговора Путина и Си - война в Израиле и ХАМАС. Он поделился, как их переговоры могут повлиять на ход этой войны.

"Я бы не называл происходящее в Китае серьезными переговорами. Это, фактически, вассальная встреча, когда суверен, великий Китай и товарищ Си призвали всех, кто от него зависит, чтобы они продемонстрировали свою лояльность под предлогом "Шелкового пути", - отметил Кочетков.

Он пояснил, что там не планируется каких-то серьезных переговоров, результатов или деклараций. Мимо таких серьезных событий, как обострение на Ближнем Востоке, они просто пройти не могут.

"И то, что они собираются это обсуждать, однозначно указывает на то, что Россия и Кремль являются едва ли не единственным инициатором этого кризиса. Потому что России очень нужно каким-то образом отвлечь мир от происходящего в Украине - создать новую точку напряжения, которая привлечет внимание к себе. И, к сожалению, им это удается. А если будет новая точка напряжения, могут возникнуть сложности с поставкой оружия Украине", - добавил эксперт.

Кочетков подчеркнул, что просматривается абсолютно логичная цепь причин того, зачем это России. И, соответственно, лидер Китая будет не то что обсуждать, а высказывать собственное мнение, с которым нельзя не согласиться Путину, относительно того, что надо делать дальше.

"Потому что есть информация, что и "Вагнер" принимал определенное участие (по крайней мере, в учениях). Я, как специалист, видел, как они сбрасывают боеприпасы на израильские танки, и здесь точно не обошлось без инструкторов с российско-украинского фронта, потому что действия ХАМАС очень тождественны к тем, что происходят у нас на фронте. А для этого надо иметь практический опыт, и понятно, что наших военных не может там быть", - заявил эксперт.

Смотрите видео интервью Александра Кочеткова Главреду:

Напомним, Байден планирует в ноябре встретиться с лидером Китая в США, чтобы "подружиться". Если встреча состоится, она станет первой между лидерами двух крупнейших экономик мира после их встречи на полях саммита G20.

Какое оружие Путин будет выпрашивать у Си в Китае. Китай может обеспечивать России стабильные поставки запчастей к военному оборудованию путем обхода санкций РФ через китайские "прокладки".

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