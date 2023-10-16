"Беспилотники все из Китая": в России публично признались, откуда получают дроны

У страны-агрессора Российской Федерации фактически нет собственной базы производства беспилотников, ее потребности в дронах покрывают поставки из Китая.

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Россия получает беспилотники из Китая - министр финансов РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Министр финансов государства-оккупанта России Антон Силуанов признался, что все импортные беспилотники, которые есть у захватчиков, поставлены из Китая. За это он "поблагодарил партнеров". Москва выделяет 60 миллиардов рублей, чтобы через 2 года доля БПЛА с маркировкой "сделано в России" составила 41%.

В ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогах в понедельник, 16 октября, он рассказал о том, что практически все завезенные в РФ беспилотники импортированы из Китая. Это фактически первое признание из Москвы такого рода.

Из слов Силуанова непонятно, на каком уровне поставляются БПЛА – государственном или на базе договоренностей с частными компаниями.

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"Сегодня беспилотники в основном все из Китайской народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но надо развивать собственную ресурсную базу и деньги необходимые выделены", - сказал министр.

Также он добавил, что Россия собирается создать свою базу по производству беспилотников.

"Мы направляем дополнительные деньги на беспилотники. 60 с лишним миллиардов рублей учтены, (это) деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такая, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой "Сделано в России", - подчеркнул Антон Силуанов.

Китай и война России против Украины

Китай в развязанной Россией войне против Украины придерживается так называемой нейтральной позиции.

В частности, официальный Пекин трактует крупнейшую в Европе со времен Второй мировой войну "украинским кризисом", не признает преступлений российских оккупантов, а в своем "мирном плане" не предлагает вывода войск РФ с оккупированных территорий Украины.

Риторику об "украинском кризисе" подхватывает и официальная Москва, которая так называет нападение на Украину на высшем политическом уровне.

В такой ситуации Китай навязывается стать "посредником" между Киевом и Москвой для завершения войны политическим путем. Власти уже говорили Пекину, что если КНР убедит Россию вывести войска из Украины, Киев может согласиться на участие китайцев в потенциальном переговорном процессе.

Журналисты британского издания The Telegraph писали, что "нейтральный" Китай поставляет России дроны и вертолеты. По данным СМИ, Пекин отправил Москве только БПЛА в количестве 1000 единиц.

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