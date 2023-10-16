УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Беспилотники все из Китая": в России публично признались, откуда получают дроны

Андрей Ганчук
16 октября 2023, 15:21 обновлено 16 октября, 15:28
У страны-агрессора Российской Федерации фактически нет собственной базы производства беспилотников, ее потребности в дронах покрывают поставки из Китая.
Китай, Россия
Россия получает беспилотники из Китая - министр финансов РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Министр финансов государства-оккупанта России Антон Силуанов признался, что все импортные беспилотники, которые есть у захватчиков, поставлены из Китая. За это он "поблагодарил партнеров". Москва выделяет 60 миллиардов рублей, чтобы через 2 года доля БПЛА с маркировкой "сделано в России" составила 41%.

В ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогах в понедельник, 16 октября, он рассказал о том, что практически все завезенные в РФ беспилотники импортированы из Китая. Это фактически первое признание из Москвы такого рода.

Из слов Силуанова непонятно, на каком уровне поставляются БПЛА – государственном или на базе договоренностей с частными компаниями.

видео дня

"Сегодня беспилотники в основном все из Китайской народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но надо развивать собственную ресурсную базу и деньги необходимые выделены", - сказал министр.

Также он добавил, что Россия собирается создать свою базу по производству беспилотников.

"Мы направляем дополнительные деньги на беспилотники. 60 с лишним миллиардов рублей учтены, (это) деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такая, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой "Сделано в России", - подчеркнул Антон Силуанов.

Китай и война России против Украины

Китай в развязанной Россией войне против Украины придерживается так называемой нейтральной позиции.

В частности, официальный Пекин трактует крупнейшую в Европе со времен Второй мировой войну "украинским кризисом", не признает преступлений российских оккупантов, а в своем "мирном плане" не предлагает вывода войск РФ с оккупированных территорий Украины.

Риторику об "украинском кризисе" подхватывает и официальная Москва, которая так называет нападение на Украину на высшем политическом уровне.

В такой ситуации Китай навязывается стать "посредником" между Киевом и Москвой для завершения войны политическим путем. Власти уже говорили Пекину, что если КНР убедит Россию вывести войска из Украины, Киев может согласиться на участие китайцев в потенциальном переговорном процессе.

Журналисты британского издания The Telegraph писали, что "нейтральный" Китай поставляет России дроны и вертолеты. По данным СМИ, Пекин отправил Москве только БПЛА в количестве 1000 единиц.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России новости Китая война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Беспилотники все из Китая": в России публично признались, откуда получают дроны

"Беспилотники все из Китая": в России публично признались, откуда получают дроны

15:21 Мир
Отключают ли свет в Украине по графикам: в Минэнерго объяснили ситуацию

Отключают ли свет в Украине по графикам: в Минэнерго объяснили ситуацию

14:34 Украина
ВСУ пошли вперед под Бахмутом: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

ВСУ пошли вперед под Бахмутом: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

13:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:21

"Беспилотники все из Китая": в России публично признались, откуда получают дроны

14:55

В Мариуполе загадочно умерли 26 оккупантов, 15 в реанимации: пропагандисты РФ в панике

14:49

Козловский извинился в ответ на оскорбления Кондратюка в свой адрес

14:47

ВСУ зачищают вражеские окопы: оккупантов выбили с передовых позиций на Запорожье

14:36

Умер легендарный композитор "Бременских музыкантов" и "Джентельменов удачи"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:34

Отключают ли свет в Украине по графикам: в Минэнерго объяснили ситуацию

13:50

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти пингвина за 7 секунд

13:48

ВСУ пошли вперед под Бахмутом: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

13:42

Наступление началось: Россия бросила все силы на захват стратегического города

Реклама
13:33

Человека не узнать: что произойдет с организмом, если бросить пить

12:51

"Мясорубка" под Авдеевкой: у РФ колоссальные потери, враг готовит новый штурм

12:49

Невероятный тест для проверки зрения: вам нужно найти 13 собак за 13 секунд

12:48

Лилию Ребрик захейтили за третью беременность во время войны - она не промолчала

12:43

ВСУ – о ситуации на фронте: войска РФ провалилась у Авдеевки и Работино, сбит Су-25

12:30

9 лучших упражнений для похудения на 6 минут: идеальная зарядка на все телоВидео

12:16

Больше не нужно скрести и царапать: девушка показала, чем очистить противень духовкиВидео

12:09

Высадка в Энергодаре: спецназовец ГУР сообщил об успешной операции

12:08

Чем лошадь отличается от иглы: креативные ответы украинцев заставят вас улыбнуться

12:04

Неделя без Нины Матвиенко: Тоня Матвиенко призналась, как переживает смерть мамы

11:58

Favbet Foundation передал на южное направление внедорожник Nissan Navara

Реклама
11:41

Шпионила и наводила русские ракеты: в Херсоне задержали предательницу Украины

11:37

Может ли вспыхнуть Третья мировая из-за войны в Израиле: эксперт назвал единственную причинуВидео

11:35

ВСУ продвинулись под Бахмутом и на Запорожье: в ISW раскрыли подробности

11:19

Рост будет рекордным: в Украине прогнозируют повышение цен на основные продукты

11:13

Китайский гороскоп на завтра 17 октября 2023: Дракону - обвинения, Обезьяне - популярность

11:02

"Израиль мог позволить атаку": эксперт объяснил, как ЦАХАЛ допустил нападение ХАМАСВидео

10:47

Украину атакуют мощный ливень и снег: где будет самая плохая погода

10:43

У Путина боятся бунта: в ГУР сделали заявление о массовой мобилизации в РФ

10:37

Взял в плен 19 оккупантов: стали известны детали операции с участием Буданова

10:28

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 октября: кому пора экономить

10:24

Гороскоп на неделю с 16 по 22 октября: Львы будут нарасхват, Рыбы - рискуйте

10:00

Лунный день 17 октября 2023: во второй половине дня подготовьтесь к конфликтам

09:56

Более 100 раз за неделю РФ пыталась выбить ВСУ с позиций возле Авдеевки - Генштаб

09:50

Путин разразился заявлением о контрнаступлении и заклянчил у Украины переговоры

09:49

"Нет шансов быстро закончить": эксперт спрогнозировал продолжительность войны в Украине

09:40

Церковный праздник 17 октября: что нельзя делать на пророка Осии

09:40

Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Овнам - критика, Тельцам - ожидание, Близнецам - повышениеВидео

08:54

Ближний Восток – "Титаник" утонул, строим ковчегмнение

08:48

Лишь одна маленькая хитрость сделает манник на кефире пышным и нежным: рецепт десерта

08:39

Гороскоп на завтра 17 октября 2023: Близнецы - на работе будет туго, Львы потеряют деньги

Реклама
08:28

Байден заявил о необходимости уничтожить ХАМАС, но есть условие

08:18

Оккупанты ночью атаковали Украину 6 ракетами и 12 дронами: есть разрушения и пострадавшиеФото

07:37

Армию США могут привлечь к освобождению заложников в Газе - Кирби

06:45

В РФ изменили риторику о наступлении на Авдеевку: в ISW объяснили, что это значит

06:35

Как правильно – "поверхневі знання" или "поверхові": языковед объяснил ошибкуВидео

06:22

Усталость от войны? Нет, что-то другоемнение

05:00

Как очистить ванну от желтизны: простой совет для всех домохозяек

04:15

Путин приказал захватить украинский город: генерал-разведчик назвал цель оккупантов

03:40

Тест на IQ: проверьте, достаточно ли вы умны, чтобы найти ошибку за 8 секунд

03:05

Журналист пояснил, что случится, если в войне в Израиле поучаствует Ливан

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять