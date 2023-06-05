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Вывод войск РФ в обмен на посредничество Китая: Резников поставил условие Пекину

Андрей Ганчук
5 июня 2023, 12:29 обновлено 5 июня, 12:39
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Войска страны-оккупанта Российской Федерации должны уйти со всех захваченных территорий Украины, подчеркнул позицию Киева министр обороны Алексей Резников.
Резников, Китай
Украина согласится на посредничество Китая, если Пекин сможет правильно повлиять на Россию - Резников / Коллаж: Главред, ua.depositphotos.com

Украина готова согласиться с тем, чтобы Китай стал посредником в инициативах, направленных на завершение развязанной агрессором Россией войны. Однако Киев даст добро на участие Пекина в мирных процессах только в том случае, если КНР убедить Москву вывести все войска с захваченных украинских территорий. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью The Straits Times он рассказал о том, что для запуска мирных процессов оккупант Москва должна вывести все свои войска с оккупированных территорий Украины. Россияне должны пойти на так называемый "жест доброй воли".

"Дайте мне доказательства того, что Россия готова жить в мирном сосуществовании с Украиной. Первым сигналом должно быть полное освобождение украинских территорий. Пусть они продемонстрируют нам жест доброй воли и выведут свои вооруженные силы с территории Украины", - считает Резников.

По его словам, если Китай хочет стать посредником между Украиной и Россией, он должен заставить россиян вывести своих оккупантов с украинских территорий, которые они захватили. Только после вывода войск РФ в Киеве поймут, что такой посредник, как Пекин, действительно способен оказать давление на Москву.

"Если нет, извините, по какой (причине) мы будем сидеть и тратить время?" – сказал министр.

Также глава Минобороны назвал Китай "старшим братом России" и предположил, что у Пекина все-таки есть инструменты влияния на Москву. Впрочем, мотивы КНР в этой ситуации пока непонятны.

"Я считаю, что Китай (стал) старшим братом, а Россия - младшим братом. Старший брат может убедить младшего брата прекратить эту кровопролитную войну", - добавил Алексей Резников и подчеркнул, что этот тезис, скорее, лишь надежда Киева.

Позиция Китая по войне агрессора России против Украины

Президент Владимир Зеленский 28 апреля сделал заявление, в рамках которого рассказал о деталях своего телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином.

По словам гаранта, председатель Китая Цзиньпин заверил, что Пекин не поставляет оружие России. При этом китайский лидер заявил об уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.

В рамках договоренностей Зеленского и Цзиньпина в Украину приезжал спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. В частности, 16-17 мая Хуэй был в Киеве. По итогам его визита в Офисе президента сообщили, что Украина настаивает на подключении Китая к формуле мира Киева и ознакомили китайского посланника с содержанием документа.

Далее Хуэй направился с визитами в другие страны – Францию, Германию и Россию. Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на своих собеседников сообщило, что китайский дипломат обсуждал в Европе так называемый "мир в обмен на согласие Украины оставить оккупированные территории под контролем России". Позже Хуэй заявил, что информация не соответствует действительности.

Смотрите видео, в котором Подоляк рассказал, чего хочет добиться Китай:

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