Вывод войск РФ в обмен на посредничество Китая: Резников поставил условие Пекину

Войска страны-оккупанта Российской Федерации должны уйти со всех захваченных территорий Украины, подчеркнул позицию Киева министр обороны Алексей Резников.

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Украина согласится на посредничество Китая, если Пекин сможет правильно повлиять на Россию - Резников / Коллаж: Главред, ua.depositphotos.com

Украина готова согласиться с тем, чтобы Китай стал посредником в инициативах, направленных на завершение развязанной агрессором Россией войны. Однако Киев даст добро на участие Пекина в мирных процессах только в том случае, если КНР убедить Москву вывести все войска с захваченных украинских территорий. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью The Straits Times он рассказал о том, что для запуска мирных процессов оккупант Москва должна вывести все свои войска с оккупированных территорий Украины. Россияне должны пойти на так называемый "жест доброй воли".

"Дайте мне доказательства того, что Россия готова жить в мирном сосуществовании с Украиной. Первым сигналом должно быть полное освобождение украинских территорий. Пусть они продемонстрируют нам жест доброй воли и выведут свои вооруженные силы с территории Украины", - считает Резников.

По его словам, если Китай хочет стать посредником между Украиной и Россией, он должен заставить россиян вывести своих оккупантов с украинских территорий, которые они захватили. Только после вывода войск РФ в Киеве поймут, что такой посредник, как Пекин, действительно способен оказать давление на Москву.

"Если нет, извините, по какой (причине) мы будем сидеть и тратить время?" – сказал министр.

Также глава Минобороны назвал Китай "старшим братом России" и предположил, что у Пекина все-таки есть инструменты влияния на Москву. Впрочем, мотивы КНР в этой ситуации пока непонятны.

"Я считаю, что Китай (стал) старшим братом, а Россия - младшим братом. Старший брат может убедить младшего брата прекратить эту кровопролитную войну", - добавил Алексей Резников и подчеркнул, что этот тезис, скорее, лишь надежда Киева.

Позиция Китая по войне агрессора России против Украины

Президент Владимир Зеленский 28 апреля сделал заявление, в рамках которого рассказал о деталях своего телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином.

По словам гаранта, председатель Китая Цзиньпин заверил, что Пекин не поставляет оружие России. При этом китайский лидер заявил об уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.

В рамках договоренностей Зеленского и Цзиньпина в Украину приезжал спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. В частности, 16-17 мая Хуэй был в Киеве. По итогам его визита в Офисе президента сообщили, что Украина настаивает на подключении Китая к формуле мира Киева и ознакомили китайского посланника с содержанием документа.

Далее Хуэй направился с визитами в другие страны – Францию, Германию и Россию. Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на своих собеседников сообщило, что китайский дипломат обсуждал в Европе так называемый "мир в обмен на согласие Украины оставить оккупированные территории под контролем России". Позже Хуэй заявил, что информация не соответствует действительности.

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