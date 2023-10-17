Эксперт пояснил, будет ли Китай вмешиваться в войну в Израиле

Как говорит Максим Розумный, китайские власти наверняка попытаются как-то нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке.

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Максим Розумный считает, что Китаю не выгодна долгая война в Израиле / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Крупной выгоды для интересов КНР в новом витке палестино-израильской войны пока не просматривается. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

"Я думаю, что большой выгоды для Китая здесь не просматривается. Более того, возможно, что какие-то далекие расчеты на построение транспортных коридоров, на нормализацию этого южного крыла евразийского пространства, на которое Китай, похоже, начал переориентировать свои и торговые, и геополитические интересы. И эта напряженность, возможно, мешает даже некоторым долгосрочным интересам Китая. Но в конъюнктурном плане Китай не будет слишком протестовать, потому что это, опять-таки, отвлекает от кризиса в юго-восточном регионе – в Южном море, вокруг Тайваня и тому подобное. И Китай может себе спокойно выстраивать свои коммуникации, формировать какие-то свои стратегические планы. Хотя перед тем угроза нападения на Тайвань рассматривалась в мировой политике как чуть ли не ближайшая кризисная ситуация, которая могла бы нарушить баланс", ‒ сказал он.

Как говорит Розумный, китайские власти наверняка попытаются как-то нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке.

"В целом Китай, конечно, будет пытаться нормализовать эту ситуацию. Он как, например, потребитель энергоресурсов не заинтересован в резком росте цен, который неизбежно будет в случае войны, которая заденет Персидский залив. Поэтому Китай будет заинтересован в урегулировании этого конфликта, но определенный кризис в международных отношениях и в состоянии глобальной безопасности ему может временно быть выгодным", ‒ сказал он.

Война между Израилем и ХАМАСом

7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль. Боевики ударили из Сектора Газа по центральным и южным частям страны с моря, воздуха и суши. По данным Иерусалима, террористы выпустили в сторону Израиля более 2200 ракет. 8 октября Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который указывает на объявление войны. Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов.

15 октября сообщалось, что Израиль отложил наземную операцию в Секторе Газа из-за "облачности". Израиль задумал самую крупную и сложную операцию своих сил с 2006 года, целью которой является уничтожение всех главарей и членов ХАМАС. Но операцию пришлось отложить – в ЦАХАЛ это объяснили тем, что погодные условия якобы не позволяют им эффективно прикрывать сухопутную армию с неба.

В то же время в США заговорили о вводе войск в сектор Газа. Официальные лица США не исключают ввода американских войск в сектор Газа для освобождения взятых ХАМАСом заложников. В эфире американского телевидения представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби уточнил, что речь идет о гражданах Соединенных Штатов. Но он подчеркнул, что США не намерены участвовать в конфликте Израиля и ХАМАС.

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