Какое оружие Путин будет выпрашивать у Си в Китае: раскрыты важные детали

Эксперт Иван Киричевский в интервью Главреду рассказал о настоящей цели поездки Путина в Китай.

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Китай не откроет Москве "ленд-лиз", уверен Киричевский / ua.depositphotos.com, скрин

Во время поездки в Китай российский президент Владимир Путин может выпрашивать у Пекина любую помощь - от советских истребителей до танков, рассказал в интервью Главреду военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский.

"Россия у Китая может просить буквально все - самолеты Су-35, которые Китай когда-то купил, китайские копии советских Су-27. Танки, которые могли бы напоминать машины советского стандарта Т-55 и Т-62, гаубицы Д-20, управляемые снаряды "Краснополь", китайские копии ракет "Калибр" и Х-55. Все могут просить, вопрос лишь в том, что даст Китай", - отметил Киричевский.

Однако в данном случае СМИ, по мнению эксперта, игнорируют одну очень опасную вещь.

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"Китай дает не какие-то отдельные комплектующие, он в принципе поддерживает на плаву российскую военную промышленность... Россияне хвастаются, что у них с "Краснополями", этими управляемыми снарядами, все в порядке. Но есть один специфический нюанс – лицензию на их производство в 1990-х годах купил Китай, и кто знает, откуда русские их берут. То есть они их берут из своих запасов, или, возможно, Поднебесная притворяется, что она ничего не дает", - добавил Киричевский.

По его словам, Китай может обеспечивать России стабильные поставки запчастей к военному оборудованию, путем обхода санкций РФ через китайские "прокладки".

"Судя по всему, трафик электроники и комплектующих из Китая идет настолько хорошо, что Россия еще за 2023 год смогла в разы увеличить темпы производства ракет. Не говоря уже о том, что Китай, исходя из данных западных СМИ, поставляет РФ важную электронику для С-400 и выпуск новых истребителей Су-35, ведь около десятка в этом году россияне уже сделали", - объяснил эксперт.

Ресурсная подпитка от Китая России редкоземельными металлами и электроникой могут иметь более угрожающие масштабы, чем мы можем себе представить, подытожил Киричевский.

Однако китайского "ленд-лиза" России не дождаться, считает Киричевский. У Пекина есть свои планы на Тайвань, потому КНР понадобится любая техника, а жертвовать ее запасами Си не будет.

Скорее всего, Путин едет к Си "на поклон", чтобы добиться внешней легитимности в вопросе Украины и "остаться на престоле", добавил Киричевский.

Китай же вступаться за Россию не будет, уточнил Киричевский, но будет и дальше, в стиле своей дипломатии, выступать за "все хорошее против всего плохого" и, возможно, выдавать какие-то очередные "12 пунктов мирного плана".

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Путин едет в Китай

20 сентября Путин подтвердил свой визит в Китай. С начала полномасштабного вторжения он фактически находится в международной изоляции и общается с лидерами таких же автократических стран.

Путин тогда намекнул, что, среди прочего, с Си они будут обсуждать "общее евроазиатское пространство", в чем якобы заинтересована и Россия.

Китай поддерживает агрессию России с первых дней полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, СМИ неоднократно писали, что Пекин обеспечивает оккупантов амуницией и дронами.

Более того, по мнению отдельных экспертов, "руками" Ким Чен Ына КНР также планирует передать России артснаряды и РСЗО.

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