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Колоннами на смерть: российское коммандование бросило своих солдат под Авдеевкой

Юрий Берендий
20 октября 2023, 14:02 обновлено 20 октября, 14:23
Происходит самоубийство русской армии под Авдеевкой. Представитель Украинской добровольческой армии сообщил о деталях боев на этом направлении.
Колоннами на смерть: российское коммандование бросило своих солдат под Авдеевкой
Российские генералы бросили своих солдат под Авдеевкой / Коллаж Главред, фото: военная академия генерального штаба России, ГУР

В районе Авдеевки, Донецкой области российские оккупанты продолжают пытаться захватить позиции, понеся значительные потери среди своего личного состава. Украинские защитники продолжают отбивать атаки противника и смогли успешно отстоять террикон возле коксохимического завода. Об этом сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ .

Ситуация в районе Авдеевки остается тяжелой, сообщил спикер.

"Как заявил наш главнокомандующий, нет простых участков сегодня на фронте. Фронт очень велик — протяженностью более тысячи километров. И Авдеевка сегодня, как и Купянское направление, Сватовское, являются одними из самых действительно напряженных", — отметил Братчук.

видео дня

Братчук также сообщил, что вражеские силы продолжают атаковать террикон вблизи коксохимического завода.

"И речь идет не о терриконе, как таковом. Речь идет о тех высотах, которые хочет оккупировать враг. И с которых ему будет легче, по замыслу российских военных, атаковать Авдеевку дальше и входить с флангов. Но ВСУ отбились на флангах. Террикон остается нашим", - отметил гость эфира.

Братчук подчеркнул, что в районе Авдеевки продолжаются жесткие сражения. Вражеские силы двигаются колоннами, однако Силы обороны осуществляют успешную оборону и не дают врагу прорваться.

"Наверное, подобного не было со времен боев вблизи Угледара в прошлом году. Но та информация, которая поступает, в частности от украинских военных, здесь на порядок выше массированность атак оккупантов. Определенное самоубийство совершается у российских солдат по воле их командования", — сказал гость эфира.

Он считает, что россияне, имея резервы, постараются максимально активно проводить атаки и будут продолжать это делать, несмотря на значительные потери.

"Потери у противника очень велики. Но такая схема российского наступления не может продолжаться всегда и не может оставаться на том же уровне. И тут уже слово за нашими командирами, командующими. Думаю, что генералы и командиры, непосредственно участвующие в боях, принимают абсолютно правильные адекватные решения, которые помогут выстоять и победить в итоге. У нас только один ход – ход вперед", – резюмировал Братчук.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в настоящее время ситуация в Авдеевке Донецкой области очень тяжелая. Российская оккупационная армия со вчерашнего дня уже сутки штурмует, новая волна пошла.

В то же время, российские оккупанты потеряли в боях на Авдеевском направлении 63 единицы техники, однако цифры могут быть намного выше, рассказал в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

Также Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил самые горячие участки фронта, которые оккупанты не перестают атаковать. На опубликованном в официальном Telegram видео Залужный подчеркивает, что "на войне нет простых участков фронта".

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война в Украине Авдеевка ВСУ
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