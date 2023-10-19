Под самым боком россиян: Залужный побывал на самых горячих участках фронта

Главнокомандующий, в частности, посетил Авдеевское направление фронта.

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Залужный определил последовательность шагов ВСУ / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил самые горячие участки фронта, которые не прекращают атаковать оккупанты.

На опубликованном в официальном Telegram видео Залужный подчеркивает, что "на войне нет простых участков фронта".

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ и окружить город. Здесь противник активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию.

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"Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника", - подчеркнул Залужный.

Указывается, что с командующими и командирами бригад, которые выполняют задачи на Авдеевском направлении, Залужный определил последовательность шагов ВСУ с учетом постоянного изменения оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений.

Залужный посетил Авдеевское направление - смотрите видео:

На Купянском направлении оккупанты продолжают наступательные действия.

"Наши парни и девушки крепко держат оборону в сверхсложных условиях. Спасибо каждой бригаде, всем защитникам, кто в бою за Украину. Вместе - к Победе!" - подчеркнул генерал.

Война в Украине - последние новости

Россияне продолжают наступать на Авдеевском направлении. Вечером 18 октября ситуация в городе - после небольшого "затишья" - снова обострилась.

Армия России все еще пытается найти "лазейку" в обороне ВСУ, однако несет огромные потери. На днях защитники разбили целый бронированный "кулак" оккупантов на подступах к городу.

Кроме того, ВС РФ стягивают дополнительные силы на Купянское направление, потому что хотят захватить железнодорожный узел, необходимый для поддержки логистики агрессора.

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