Ракеты Taurus для Украины: посол сообщил об окончательном решении Германии

Берлин отказывается от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. В то же время, Германия предоставит Украине финансовую помощь в размере 1 миллиард евро.

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Посол сообщил об окончательном решении Германии / Коллаж Главред, фото: uk.wikipedia.org, Офис президента

Посол Германии в Украине Мартин Егер сообщил, что правительство в Берлине сейчас отказывается от поставок дальнобойных ракет Taurus в Киев. Он предоставил эту информацию украинскому правительству. Об этом немецкий дипломат сказал в интервью "Европейской правде".

"Пока не будет поставок ракет Taurus Украине. На мой взгляд, федеральное правительство и канцлер Германии очень ясно дали понять это. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И сейчас это – все, что я могу сказать публично по этому поводу", – подчеркнул егерь.

В то же время, он также сообщил, что вместе с недавним решением относительно ракет Taurus, Германия также подготавливает пакет помощи для Украины на один миллиард евро.

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"В него войдут также действительно важные составляющие, которые помогут укрепить вашу противовоздушную оборону. Кстати, сегодня Германия - возможно, если не учитывать США – является ведущей страной, инвестирующей в вашу ПВО", – рассказал посол.

Он отметил, что недавно Германия объявила о предоставлении Украине еще одного комплекса Patriot, который включает в себя полную систему, включая командный пункт, радар, несколько пусковых установок и ракеты.

"Итак, мы продолжаем Вас поддерживать, и то вооружение, что мы поставляем, имеет реальную важность", – добавил егерь.

Помощь Германии для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Германия планирует поставить Украине дополнительные средства ПВО-для того, чтобы помочь защитить поставки зерна от потенциальных атак страны-агрессора России.

Также, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить Украине дополнительные системы Patriot, которые блестяще себя зарекомендовали во время отражения воздушных атак РФ. Отмечается, что украинский глава провел "плодотворную" встречу с главой федерального правительства.

В то же время, канцлер ФРГ Олаф Шольц притормозил решение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. Он опасается прямой конфронтации с агрессором Россией.

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