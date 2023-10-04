Германия даст Украине новую систему IRIS-T и дюжину зениток Gepard - Bloomberg

Германия планирует поставить Украине дополнительные средства ПВО, чтобы помочь защитить поставки зерна от атак России.

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Оружие из Германии должно прибыть в Украину до конца этого года, пишут западные журналисты / Коллаж pixabay, defenceredefined.com.cy

Германия планирует поставить Украине дополнительные средства ПВО ‒ для того, чтобы помочь защитить поставки зерна от потенциальных атак России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как говорится в тексте, Германия отправит одну дополнительную систему ПВО модели IRIS-T и более 12 зенитных пушек Gepard. Они должны обеспечить защиту грузов с зерном, которые будут направляться в Румынию вдоль южного побережья Украину.

Оружие должно прибыть в Украину до конца этого года, а систему IRIS-T передадут после изготовления.

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Украина пытается увеличить поставки по реке Дунай и по суше через так называемые "маршруты солидарности" ‒ после того, как соглашение между западными странами и страной-агрессором РФ, которое позволяло судам проходить из черноморских портов через пролив Босфор в Турции, перестало работать.

И на сегодняшний день лишь небольшое количество судов также курсирует по полосам воды у берегов Румынии и Болгарии, игнорируя опасения по поводу российских атак.

Военная помощь от Германии для Украины

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что поставки Украине ATACMS от США не являются условием передачи Киеву немецких ракет Taurus. По его словам, дискуссия относительно отправки Украине немецких крылатых ракет продолжается.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с США и Германией по ATACMS и Taurus. Дипломат уточнил, что идут переговоры, есть продвижение вперед, но решений пока нет.

Министр обороны Германии Писториус резко ответил на просьбу передать Украине ракеты Taurus. По словам Писториуса, это "неправильный тон", поскольку в вопросах передачи вооружений Берлин должен руководствоваться интересами своего государства.

Позже Борис Писториус заявил, что правительство Германии примет решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus в течение 1-2 недель. Немецкие власти не сомневаются, однако поставка подобных вооружений, дальность которых больше любого другого оружия, которое ранее предоставлялось Киеву, предполагает соблюдение определенных процедур.

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