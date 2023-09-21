Зеленский привезет из Вашингтона "подарки": CNN узнал интересные подробности

Украина получит новый пакет помощи, который будет включать дополнительные артиллерийские, противотанковые, зенитные и противовоздушные средства.

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Зеленский покинет Вашингтон с пакетом военной помощи / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вернется из Вашингтона с новым пакетом военной поддержки от Соединенных Штатов, который направлен на обеспечение потребностей ВСУ во время зимнего периода. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя США.

По словам американского чиновника, новый пакет помощи будет включать дополнительные артиллерийские, противотанковые, зенитные и противовоздушные средства, которые позволят лучше оснастить Украину для продолжения контрнаступления и не только.

"Зеленский покинет Белый дом со значительным пакетом дополнительных средств, которые помогут в обеспечении обороны в ближайшей и долгосрочной перспективе", - сказал чиновник. видео дня

Ожидается, что этот пакет систем ПВО также будет помогать Украине в защите воздушного пространства перед наступлением зимы, когда российские атаки на критически важные объекты инфраструктуры будут увеличены.

В то же время в пакет не входят армейские тактические ракетные комплексы, известные как ATACMS, которые позволили бы украинским военным наносить удары по целям большой дальности.

Визит Зеленского в США

Как сообщал Главред, на этой неделе украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Америку. Там он выступил на дебатах Генассамблеи ООН. Президент убежден, что у России нужно отобрать ядерное оружие, чтобы Кремль не мог им угрожать.

Также на заседании Совбеза ООН Зеленский представил формулу мира Украины. Мирная инициатива Киева основана на принципах восстановления территориальной целостности украинского государства в соответствии с Уставом Организации.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя несколько раз прерывал главу заседания Совбеза ООН премьер-министра Албании Эди Раму, чтобы сорвать выступление президента Украины Владимира Зеленского. Рама резко сказал Небензи, что выступление Зеленского с речью не понадобится в том случае, если Москва прекратит свою войну против украинского государства.

Президент украинского государства также сообщил о важных переговорах в Вашингтоне – оказание военной помощи Украине. Зеленский подчеркнул, что именно вопрос о передаче ПВО является одним из топовых.

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