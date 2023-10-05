Германия пообещала Украине больше Patriot

Это подтвердил сам Зеленский, встретившись с немецким канцлером сегодня, 5 октября.

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Германия "прокачивает" украинское небо системами ПВО / Википедия, Офис президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить Украине дополнительные системы Patriot, которые блестяще себя зарекомендовали при отражении воздушных атак РФ.

Об обещании Шольца Зеленский сообщил в соцсети X (Twitter). Сообщается, что украинский глава провел "плодотворную" встречу с главой федерального правительства.

"Германия работает над предоставлением Украине дополнительной системы Patriot зимой. Благодарен за поддержку в защите нашей свободы и народа. Это также защита Европы и наших общих ценностей", - написал Зеленский. видео дня

Ранее СМИ сообщали, что Германия подумывает передать Украине еще одну систему IRIS-T для прикрытия "зернового коридора" на юге страны.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

ПВО Украины

Украина максимально эффективно использует все системы ПВО, которые получила в качестве военной помощи от западных партнеров. Однако таких систем у нас немного, и перекрыть ими весь фронт невозможно. Самые дальнобойные ЗРК сейчас - это Patriot, но то в составе двух дивизионов.

Всего ПВО Украины имеет разветвленную систему с интегрированными в нее как советскими средствами, такими как С-300, так и передовыми западными ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS и IRIS-T. А до конца 2024 года Запад обещает "прокачать" украинское небо пятью Patriot.

Из-за недостатка в мощных средствах ПВО Украине все еще сложно перехвачивать российские Х-22. Вместе с тем, известно, что Patriot успешно сбивают гиперзвуковые "Кинжалы".

Этой зимой враг, скорее всего, снова активизирует удары по энергетике, потому украинские власти регулярно призывают Запад активнее помогать передовыми средствами ПВО.

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