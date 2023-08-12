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Кинжалы щелкают как семечки: ВСУ сбили десятки "неуловимых" ракет РФ

Алексей Тесля
12 августа 2023, 18:47 обновлено 12 августа, 18:55
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Противник владеет информацией об объектах инфраструктуры и военных объектах ВСУ, предупредил Юрий Игнат.
Юрий Игнат, ЗРК Patriot
Юрий Игнат рассказал о работе ПВО Украины / Фото: facebook.com/kpszsu, Википедия

За время полномасштабной российской агрессии подразделения ПВО Вооруженных сил Украины сбили 13 аэробаллистических ракет "Кинжал", а также более 20 "Искандеров" и С-400.

"Относительно вчерашней (11 августа - ред.) атаки со стороны россиян, это были аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал", одна из которых сбита в Киевской области. Эти ракеты могут сбивать средства противовоздушной обороны, способные работать против баллистических ракет. Таких средств в Украине немного, но все же результат есть", - подчеркнул спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии Украинскому Радио.

Он напомнил, что накануне один "Кинжал" был уничтожен противовоздушной обороной Украины. Кроме того, 16 мая сбиты 6 ракет, 16 июня - тоже 6.

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"Добавьте к ним еще более 20 сбитых баллистических ракет, в частности "Искандеры" и С-400. Учитывая, что "Кинжал" движется в небе на огромной скорости, более 7 тысяч километров в час, то времени на его ликвидацию немного", - уточнил представитель ВС ВСУ.

Вместе с тем он говорит, что атака врага 11 августа - подтверждение того, что противник владеет информацией об объектах инфраструктуры и военных объектах и использует ее.

"Украинское военное руководство тоже понимает это, и принимаются все необходимые меры, чтобы сохранить технику и личный состав и чтобы как можно меньше пострадало гражданское население", - добавил Игнат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что враг ударил Кинжалами по Франковщине: в ВСУ назвали цель ракетной атаки РФ. Юрий Игнат уточнил, что во время ракетного удара, который совершили оккупанты 11 августа, они пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут учиться на истребителях F-16.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, 11 августа взрывы раздались в Киеве, Хмельницкой, Винницкой области. Впоследствии власти Киева сообщили о падении обломков на территорию одной из детских больниц столицы в Оболонском районе. Также обломки были обнаружены на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.

Позже стало известино, что российская ракета убила ребенка. 11 августа около 10 часов утра российские военные совершили обстрелы аэробаллистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области.

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