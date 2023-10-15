"Если не мы, то кто": Байден сделал знаковое заявление насчет помощи Украине

Джо Байден прокомментировал вероятность одновременного оказания помощи для Украине и Израилю.

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Джо Байден уверен в продолжении помощи Украине / ua.depositphotos.com, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

У Соединенных Штатов Америки есть возможности и обязательства для того, чтобы поддерживать и Украину, и Израиль, заявил президент Джо Байден.

"У нас есть возможность сделать это, и мы обязаны это сделать, мы - самая важная нация", - цитирует его CNN.

При этом хозяин Белого дома перефразировал знаменитую цитату бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт.

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При этом американский лидер утвердительно ответил на вопрос о том, смогут ли США оказывать помощь для Украине и Израилю одновременно.

"Мы можем позаботиться о них обеих и при этом поддерживать нашу общую международную оборону. А если не мы, то кто?", - добавил Байден.

Военная помощь США

Ранее сообщалось, что США готовят пакет военной помощи Украине и Израилю. Джо Байден намерен провести интенсивные переговоры с Конгрессом США, подчеркнул Джейк Салливан.

Напомним, ранее сообщалось, что США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль. Президент США Джо Байден планирует в ближайшее время представить на утверждение Конгресса пакет помощи Украине и пакет помощи Израилю.

Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля. Таким образом в администрации Байдена надеются увеличить шансы на одобрение поддержки для Киева. Как пишет The Washington Post со ссылкой на слова двух высокопоставленных чиновников в администрации президента США, окончательное решение по объединению запросов еще не приняли.

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