"Я более чем возмущен": Шольц разозлился на Путина и вдребезги его раскритиковал

Канцлер Германии охарактеризовал последствия нападения ХАМАС на Израиль как "самый серьезный кризис, который Ближний Восток пережил за десятилетие".

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Шольц разозлился на Путина и вдребезги его раскритиковал / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал главу кремлевского режима Владимира Путина за то, что тот жалуется на жертвы среди гражданских во время войны на Ближнем Востоке и в то же время ведет жестокую войну в Украине. Об этом пишет немецкое издание Bild.

"Я более чем возмущен, когда слышу, что российский президент сейчас повсеместно предупреждает о том, что в вооруженных конфликтах могут быть жертвы среди гражданского населения", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что более циничного, чем это высказывание российского диктатора, не найти.

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Канцлер Германии охарактеризовал последствия нападения ХАМАС на Израиль как "самый серьезный кризис, который Ближний Восток пережил за десятилетие". Он также дал понять, что война ХАМАС против Израиля может расшириться.

Что происходит в Израиле

Террористы ХАМАС напали на Израиль рано утром 7 октября. Они обстреляли центральную и южную части государства с суши, моря и воздуха. Удары наносились из сектора Газа.

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который сигнализирует объявление войны.

Иран пригрозил Израилю вмешательством в войну Иерусалима против террористов ХАМАС в случае продолжения военной операции в отношении Сектора Газа. Война может стать региональной, если Тегеран вступит в нее прямо или косвенно. США пытаются удержать ситуацию от возможной эскалации.

Президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но Палестинское государство нужно сохранить.

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