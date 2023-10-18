"Все это выльется в мировую войну": Жданов рассказал, каким будет исход войны в Израиле

Сейчас есть вполне реальные предпосылки для того, чтобы нынешние события в Израиле переросли в длительный конфликт, говорит Жданов.

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Жданов рассказал, как закончится война в Израиле / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Есть два варианта того, как закончится война в Израиле, если Соединенные Штаты Америки вступят в игру. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Тут два варианта: либо все это выльется в мировую войну, потому что после вступления в войну США Лига арабских государств должна будет выступить на стороне ХАМАС против Израиля или поддержать, допустим, Иран, если тот ввязается в войну; либо США используют всю свою огневую мощь и разрубят этот гордиев узел хотя бы на несколько десятилетий", - рассказал Жданов.

Он подчеркнул, что сейчас есть вполне реальные предпосылки для того, чтобы нынешние события в Израиле переросли в длительный конфликт.

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"Самое страшное, что эта история может затянуться, если перенесутся сроки операции, а потом еще не ясно, как она пройдет. Все это может перерасти в перманентный конфликт низкой интенсивности, который затянется на годы", - подчеркнул военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Что происходит в Израиле

Террористы ХАМАС напали на Израиль рано утром 7 октября. Они обстреляли центральную и южную части государства с суши, моря и воздуха. Удары наносились из сектора Газа.

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который сигнализирует объявление войны.

15 октября стало известно, что израильское командование отложило наземную операцию в секторе Газа, целью которой остается уничтожение всех главарей и членов ХАМАС.

Президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но Палестинское государство нужно сохранить.

18 октября американский лидер Джо Байден прилетел в Израиль. Его самолет приземлился в Тель-Авиве. Во время визита в Тель-Авив президент США должен провести переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

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