Эксперт пояснил, может ли фокус внимания властей США переключиться с Украины на Израиль

Война Украины и России вряд ли окончательно выпадет из фокуса внимания властей США из-за войны между Израилем и Палестиной.

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Никакое отвлечение внимания США на Израиль не помешает оказанию помощи Украине / коллаж Главред, фото УНИАН

Вряд ли палестино-израильская война повлияет на то, что война Украины и России окончательно выпадет из фокуса внимания властей США. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

"Мы помним, например, ситуацию с Афганистаном, где не было такой огласки вообще – там что-то происходило, мировые медиа очень скромно об этом писали, но это не помешало американцам тратить миллиарды долларов на военную помощь своим союзникам на содержание этой страны. Поэтому если принято какое-то стратегическое решение не дать одержать победу Путину, то никакое отвлечение внимания на Израиль или палестинскую проблему не станет этому препятствием - все-таки, есть какие-то более серьезные основания для такой американской политики", ‒ сказал он.

Кто такой Максим Розумный? Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. родился 27 июня 1969 года в городе Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992 г.). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009).

Война между Израилем и ХАМАСом

7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль. Боевики ударили из Сектора Газа по центральным и южным частям страны с моря, воздуха и суши. По данным Иерусалима, террористы выпустили в сторону Израиля более 2200 ракет. 8 октября Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который указывает на объявление войны. Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов.

15 октября сообщалось, что Израиль отложил наземную операцию в Секторе Газа из-за "облачности". Израиль задумал самую крупную и сложную операцию своих сил с 2006 года, целью которой является уничтожение всех главарей и членов ХАМАС. Но операцию пришлось отложить – в ЦАХАЛ это объяснили тем, что погодные условия якобы не позволяют им эффективно прикрывать сухопутную армию с неба.

В то же время в США заговорили о вводе войск в сектор Газа. Официальные лица США не исключают ввода американских войск в сектор Газа для освобождения взятых ХАМАСом заложников. В эфире американского телевидения представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби уточнил, что речь идет о гражданах Соединенных Штатов. Но он подчеркнул, что США не намерены участвовать в конфликте Израиля и ХАМАС.

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