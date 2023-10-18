УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт пояснил, может ли фокус внимания властей США переключиться с Украины на Израиль

Дмитрий Видоменко
18 октября 2023, 03:15
Война Украины и России вряд ли окончательно выпадет из фокуса внимания властей США из-за войны между Израилем и Палестиной.
Розумный, Израиль
Никакое отвлечение внимания США на Израиль не помешает оказанию помощи Украине / коллаж Главред, фото УНИАН

Вряд ли палестино-израильская война повлияет на то, что война Украины и России окончательно выпадет из фокуса внимания властей США. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

"Мы помним, например, ситуацию с Афганистаном, где не было такой огласки вообще – там что-то происходило, мировые медиа очень скромно об этом писали, но это не помешало американцам тратить миллиарды долларов на военную помощь своим союзникам на содержание этой страны. Поэтому если принято какое-то стратегическое решение не дать одержать победу Путину, то никакое отвлечение внимания на Израиль или палестинскую проблему не станет этому препятствием - все-таки, есть какие-то более серьезные основания для такой американской политики", ‒ сказал он.

Кто такой Максим Розумный?

Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. родился 27 июня 1969 года в городе Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992 г.). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009).

Война между Израилем и ХАМАСом

7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль. Боевики ударили из Сектора Газа по центральным и южным частям страны с моря, воздуха и суши. По данным Иерусалима, террористы выпустили в сторону Израиля более 2200 ракет. 8 октября Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который указывает на объявление войны. Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов.

15 октября сообщалось, что Израиль отложил наземную операцию в Секторе Газа из-за "облачности". Израиль задумал самую крупную и сложную операцию своих сил с 2006 года, целью которой является уничтожение всех главарей и членов ХАМАС. Но операцию пришлось отложить – в ЦАХАЛ это объяснили тем, что погодные условия якобы не позволяют им эффективно прикрывать сухопутную армию с неба.

В то же время в США заговорили о вводе войск в сектор Газа. Официальные лица США не исключают ввода американских войск в сектор Газа для освобождения взятых ХАМАСом заложников. В эфире американского телевидения представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби уточнил, что речь идет о гражданах Соединенных Штатов. Но он подчеркнул, что США не намерены участвовать в конфликте Израиля и ХАМАС.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Розумный гражданская война в России Нападение ХАМАС на Израиль война в Израиле
Реклама

Главное за день

"Дальность – около 160 км": Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

"Дальность – около 160 км": Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

22:58 Мир
В Газе "прилетело" по больнице: сообщают о "сотнях" погибших

В Газе "прилетело" по больнице: сообщают о "сотнях" погибших

22:54 Мир
Видео с фронта: Залужный показал первые кадры работы ATACMS в Украине

Видео с фронта: Залужный показал первые кадры работы ATACMS в Украине

21:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

03:15

Эксперт пояснил, может ли фокус внимания властей США переключиться с Украины на Израиль

02:40

"Кошмарим врагов": в ВСУ рассказали об ожесточенных боях на Херсонщине

02:02

Само отойдет: как легко очистить металлический чайник от накипи

01:33

Риск большой войны: эксперт оценил, как будут развиваться события на Ближнем ВостокеВидео

00:14

Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел влипла в любовный треугольник

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17 октября, вторник
23:52

Оптическая иллюзия, которую никто не может разгадать: надо найти галстук за 8 секунд

22:58

"Дальность – около 160 км": Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

22:54

В Газе "прилетело" по больнице: сообщают о "сотнях" погибшихВидео

22:22

"Позор!": Орбан сплясал под дудку Путина и выдал скандальное заявление об Украине

Реклама
22:16

Украина атаковала россиян ракетами ATACMS 1996 года: сколько их у США

21:57

Видео с фронта: Залужный показал первые кадры работы ATACMS в Украине

21:53

Может ли развязаться пупок: что нужно сделать для этого

21:37

РФ выводит корабли из Крыма: возможности оккупантов падают - ГУР

21:17

В Киеве неизвестные надругались над могилой легендарного пилота "Джуса"

20:47

ATACMS будут бить филигранно: раскрыты последствия для РФ от "баллистики" ВСУ

20:44

Больше не нацгвардеец: Козловский сдал военную форму и объявил новый этап жизни

20:30

"Господи, сколько морщин": Тодоренко пожаловалассь на сильно стареющую кожу

20:06

Врежет -5: Украину окутает настоящая морозная погода

19:57

Кассетные бомбы разнесли в клочья аэродромы РФ: детали передачи Украине ATACMS

19:56

"Украина отрабатывает разные сценарии": визит Путина в Китай несет риски - ГУР

Реклама
19:17

Новая "Русалочка" Холли Бейли беременна первенцем - СМИ

19:10

Вылазка ХАМАС как предвестник конца "Единой России"мнение

19:00

"Новая глава войны начата": Зеленский подтвердил применение ATACMS

18:56

"Запасы вдвое больше": РФ накопила "Искандеры" для ударов по Украине - Романенко

18:52

США сдержали слово: Украина получила все обещанные американские танки Abrams

18:49

Гросу рассказала, почему бросила своего мужа-россиянина

18:30

Мощный взрыв и куча дыма: в Скадовске подорвали российских офицеров

18:29

Безжалостное наступление: россияне большими силами пошли на штурм важного города

17:50

Какой сосуд не предназначен для напитков – "горнятко" или "філіжанка": ответ вас удивит

17:45

Можно ли давать собаке креветки: ответ изумит владельцев псов

17:43

И это не Ярославский: судья МастерШеф Мартыновская рассказала про новый роман

17:41

Защитники продвинулись на юге, а враг атакует восток: ВСУ – о ситуации на фронте

17:38

"Его глазами": Бедняков поздравил жену серией неудачных фото

17:22

Эти лепешки еще никто не готовил: восхитительный рецепт из 1 необычного ингредиентаВидео

17:22

Ракеты перебросили в Украину тайно: ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам – СМИ

17:11

Попали по самому ценному: в ОВА сообщили подробности ночного удара по Луганску

16:53

Мощный удар на юге: ВСУ проломили оборону РФ и освободили новые территории

16:42

"А вот это БК уже пошел!": появилось видео мощнейшего удара по аэродрому в БердянскеВидео

16:38

"Новые критерии": более 140 тысяч переселенцев лишили выплат

16:16

Лучшие даты для свадьбы в 2024 году - идеальные дни, чтобы пойти под венец

Реклама
16:02

Получится лучше, чем в кофейне: как правильно варить кофе в турке

15:53

22-летняя "разлучница" Тарасова прокомментировала роман с Константином Меладзе

15:52

Россияне начинают отходить: ВСУ закрепляются на новых рубежах под Бахмутом

15:50

Дурацкое имя пса едва не разрушило личную жизнь: девушка поделилась сердечной драмой

15:45

До последнего вздоха защищал страну: в боях под Андреевкой погиб 26-летний воин

15:34

Приезд Путина в Китай: встреча с Си и новые унижения ОрбанаВидео

15:31

Что будет, если 19 октября открывать окна и двери: важные приметы и запреты

15:23

"Любил я вас": Потап отреагировал на смерть Сивохо

15:14

"Есть результаты": Зеленский созвал командующих на заседание Ставки

15:09

Вы все это время готовили макароны не правильно: эксперты рассказали об ошибках

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять