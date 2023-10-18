"На 100% убежден": Жданов заявил, что обострение в Израиле было инспирировано извне

Российская Федерация является одним из главных выгодополучателей в этой ситуации, поскольку Израиль является ближайшим союзником США.

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Жданов заявил, что обострение в Израиле было инспирировано извне / Коллаж: Главред, фото: Главред

Нынешнее обострение ситуации в Израиле было инспирировано извне. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Как отметил военный эксперт, боевики ХАМАС уже давно не совершали таких серьезных попыток боевых столкновений с Армией обороны Израиля, а тут вдруг провели столь дерзкую и масштабную операцию.

"На 100% убеждён, что это инспирированное внешними силами обострение, ведь заинтересованность некоторых стран в таком развитии событий была велика. Это связано с тем, что Израиль в последнее время проводил активную внешнюю политику и стремительно расширял влияние на Ближнем Востоке, что выражалось в подписании мирных соглашений и ведении переговорных процессов с арабскими странами, причём не самыми последними в регионе. Всё это очень раздражало тот же Китай. Ведь один из маршрутов Нового шёлкового пути "Один пояс – один путь" пролегает недалеко от Израиля, через Иран и Сирию. Потому расширение влияния Израиля в регионе совершенно не устраивало Пекин", - рассказал Жданов. видео дня

По его словам, Российская Федерация также является одним из главных выгодополучателей в данной ситуации, поскольку Израиль является ближайшим союзником США, и у Вашингтона серьёзные договорные обязательства перед ним. А обострение вокруг сектора Газа отвлекает мировую общественность от войны в Украине, в том числе и США.

"Вспомните, как в первый же день нападения ХАМАС на Израиль Медведев сказал, что Байдену лучше заниматься палестинским вопросом, а не лезть во внутренние дела России с Украиной (в Москве считают разборки с Украиной внутренним делом РФ). Сейчас идёт бодание, чтобы выяснить, кто кого сильнее", - подчеркнул полковник запаса.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Что происходит в Израиле

Террористы ХАМАС напали на Израиль рано утром 7 октября. Они обстреляли центральную и южную части государства с суши, моря и воздуха. Удары наносились из сектора Газа.

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который сигнализирует объявление войны.

15 октября стало известно, что израильское командование отложило наземную операцию в секторе Газа, целью которой остается уничтожение всех главарей и членов ХАМАС.

Президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но Палестинское государство нужно сохранить.

18 октября американский лидер Джо Байден прилетел в Израиль. Его самолет приземлился в Тель-Авиве. Во время визита в Тель-Авив президент США должен провести переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

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