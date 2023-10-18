Операция Израиля под прикрытием США: Жданов назвал сценарий ликвидации ХАМАС

Успех операции Израиля в войне с террористами ХАМАС станет уроком для группировок "Хезболла" и "Исламский джихад", считает военный эксперт Олег Жданов.

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У Израиля есть реальная возможность покончить с ХАМАС - Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

У Израиля есть реальные шансы ликвидировать группировку ХАМАС. ЦАХАЛ может провести операцию в Секторе Газа под воздушным прикрытием со стороны США. Успех Иерусалима поможет государству защититься от "Хезболла" и "Исламского джихада". Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Израиль способен кардинальным образом решить вопрос с ХАМАС. Успешная военная операция по зачистке Сектора Газа продемонстрирует другим боевикам силу ЦАХАЛ.

"Нет, почему же, это абсолютно реалистичный сценарий. Не знаю, как к этому готовятся в израильском правительстве, но израильские военные заявляют о готовности провести силовую операцию по зачистке сектора Газа, чтобы кардинально решить вопрос с ХАМАС. Если так произойдёт, это станет прологом к тому, что Израиль сможет себя защитить. И тогда и Хезболла, и Исламский джихад задумаются, стоит ли им связываться с Израилем", - отметил Жданов.

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По его словам, шансы на успешную операцию у Израиля действительно есть. ЦАХАЛ при наземной операции с воздуха могут прикрыть ВВС США, и такой шаг станет очень весомой поддержкой.

"У Израиля есть шанс покончить с ХАМАС. Это можно сделать, допустим, под прикрытием тех же США. Штаты ведь тоже готовятся к такому сценарию – уже две авиационно-ударные группы во главе с авианосцами идут к берегам Израиля. А две ударные авиационные группы могут дать существенные гарантии неприкосновенности Израиля, потому как их огневая мощь очень велика", - подчеркнул Олег Жданов.

Нападение ХАМАС на Израиль

Террористы ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. Боевики с территории Сектора Газа нанесли массированные удары по стране с суши, моря и воздуха. Израиль провел мобилизацию и объявил о состоянии войны. Боевые действия продолжаются.

Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну страны против боевиков ХАМАС. По данным СМИ, Тегеран на фоне сообщений о том, что Иерусалим намерен провести наземную операцию в Газе, сообщил о намерении вмешаться в конфликт в случае его эскалации.

В The New York Time написали, что Израиль отложил наземную операцию в Секторе Газа по причине "облачности". По данным журналистов, операцию перенесли из-за погодных условий, которые не позволяют ЦАХАЛ вести эффективное прикрытие сухопутных войск с воздуха.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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