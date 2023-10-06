Шольц сильно не хочет поставлять ракету Taurus в Украину - Politico

Дальнобойные немецкие ракеты Taurus достают до Крыма, считает Олаф Шольц. Поэтому ему не хотелось бы лишнего противостояния со страной-агрессором Россией.

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Таурус / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и "Википедия"

Немецкий канцлер Олаф Шольц имеет два оправдания для максимального замедления либо вовсе отказа от поставок ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает западное издание Politico.

Во-первых, Шольц считает, что для таких поставок нужно внести изменения в Конституцию ФРГ. Во-вторых, вся ситуация приведет к эскалации отношений Германии со страной-агрессором Россией.

Политик убежден, что война продлится долго и еще есть время у немецких чиновников на принятие решения. Также перечислил признаки эскалации ‒ ВСУ получит от Германии геолокацию военных целей РФ, а это будет означать, что ФРГ "примет более глубокое участие в войне". Кроме того, Украина сможет достать Taurus до Крымского моста. И этим всем Шольц "очень обеспокоен".

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Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Крылатые ракеты Taurus для Украины

Руководитель МИД Дмитрий Кулеба в середине сентября сказал, что есть прогресс в переговорах со Штатами и ФРГ по дальнобойным ракетам Taurus и ATACMS. Диалог продолжается.

В ФРГ сделали заявления относительно передачи Украине ракет Taurus. Министр обороны Борис Писториус сказал, что Германия не отказывается передавать Киеву Taurus, но сначала надо решить организационные вопросы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заморозил передачу Украине Taurus и боится конфликта с РФ, написали журналисты The Wall Street Journal. Согласно их версии, если Берлин и передаст ракеты Киеву, их дальность может быть сокращена.

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