УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Шольц сильно не хочет поставлять ракету Taurus в Украину - Politico

Дмитрий Видоменко
6 октября 2023, 14:26 обновлено 6 октября, 14:28
Дальнобойные немецкие ракеты Taurus достают до Крыма, считает Олаф Шольц. Поэтому ему не хотелось бы лишнего противостояния со страной-агрессором Россией.
Таурус
Таурус / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и "Википедия"

Немецкий канцлер Олаф Шольц имеет два оправдания для максимального замедления либо вовсе отказа от поставок ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает западное издание Politico.

Во-первых, Шольц считает, что для таких поставок нужно внести изменения в Конституцию ФРГ. Во-вторых, вся ситуация приведет к эскалации отношений Германии со страной-агрессором Россией.

Политик убежден, что война продлится долго и еще есть время у немецких чиновников на принятие решения. Также перечислил признаки эскалации ‒ ВСУ получит от Германии геолокацию военных целей РФ, а это будет означать, что ФРГ "примет более глубокое участие в войне". Кроме того, Украина сможет достать Taurus до Крымского моста. И этим всем Шольц "очень обеспокоен".

видео дня

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Крылатые ракеты Taurus для Украины

Руководитель МИД Дмитрий Кулеба в середине сентября сказал, что есть прогресс в переговорах со Штатами и ФРГ по дальнобойным ракетам Taurus и ATACMS. Диалог продолжается.

В ФРГ сделали заявления относительно передачи Украине ракет Taurus. Министр обороны Борис Писториус сказал, что Германия не отказывается передавать Киеву Taurus, но сначала надо решить организационные вопросы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заморозил передачу Украине Taurus и боится конфликта с РФ, написали журналисты The Wall Street Journal. Согласно их версии, если Берлин и передаст ракеты Киеву, их дальность может быть сокращена.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Олаф Шольц война России и Украины Ракеты Taurus
Реклама

Главное за день

"Несколько тысяч солдат в плен": эксперт сообщил о хороших новостях с Юга

"Несколько тысяч солдат в плен": эксперт сообщил о хороших новостях с Юга

14:25 Украина
Спецназ ГУР проводил операции в Судане против ЧВК Вагнер: СМИ показали кадры

Спецназ ГУР проводил операции в Судане против ЧВК Вагнер: СМИ показали кадры

14:16 Украина
ВСУ мощно ударили по врагу: "перемололи" сотни оккупантов вместе с техникой

ВСУ мощно ударили по врагу: "перемололи" сотни оккупантов вместе с техникой

12:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:26

Шольц сильно не хочет поставлять ракету Taurus в Украину - Politico

14:25

"Несколько тысяч солдат в плен": эксперт сообщил о хороших новостях с Юга

14:16

Спецназ ГУР проводил операции в Судане против ЧВК Вагнер: СМИ показали кадрыВидео

13:40

"Похоронили все село": в Грозе рассказали о жутких последствиях ракетного удара РФФото

13:35

С территории Приднестровья: СБУ провели дерзкую операцию по задержанию агента РФ

Удар РФ по жилому дому в Харькове: погиб ребенок, тело нашли под заваламиУдар РФ по жилому дому в Харькове: погиб ребенок, тело нашли под завалами
13:07

Гороскоп на завтра 7 октября 2023: Козерогу - новая любовь, Деве - развод

13:06

Что очень вредно для организма: эксперт рассказал, чем люди "убивают" себя

12:55

Это под силу лишь гениям: только 15% людей могут найти 5 подков за 10 секунд

12:53

Брежнева открыто заговорила о разводе с Меладзе

Реклама
12:47

ВСУ мощно ударили по врагу: "перемололи" сотни оккупантов вместе с техникой

12:38

РФ убила 52 человека в Грозе, они пришли на поминки: что известно о погибшем военномВидео

12:32

Предательницу Лорак поздравили с беременностью

12:25

С детства учат убивать русских: "Кавказская пленница" Варлей выдала дичь о Донбассе

12:20

"Это очень абсурдно": Польша обратилась к Украине с новым скандальным заявлением

12:09

Чужой против хищника: в сети обсудили новую мисс самопровозглашенной ДНРВидео

11:53

Лунный день 7 октября: мрачная энергетика Месяца вещует конфликты и даже драки

11:46

Разносит артиллерию оккупантов в клочья: ВСУ создали мощный "огневой кулак"

11:30

У Киева несколько месяцев: Макрон предупредил об угрозе из-за бунта в Конгрессе

11:26

Запас прочности системы уменьшился: эксперт рассказал, пройдет ли без проблем отопительный сезон

11:22

"Убит мальчик, 10 лет ему было": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову

Реклама
10:54

"Мерзкое гопничество": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне с Украиной

10:40

Тревоги не было: в Воздушных силах раскрыли детали удара по Харькову

10:10

У Байдена уже не настаивают на пакете в $24 млрд для Украины - Washington Post

10:04

Именины 7 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:40

РФ атаковала Юг десятками дронов: повреждено зернохранилище, вспыхнул мощный пожар

09:38

"Война будет долгой, пик еще впереди": украинцы узнали тревожный прогноз

08:58

В Украине масштабно увеличат пенсии: кто попадает под повышение

08:45

Могут ли к власти в Европе прийти любители России?мнение

08:44

Сытнее не придумаешь: рецепт ленивого пирога киш с грибами и курицей за 30 минут

08:18

Оккупанты бросают позиции и не хотят контратаковать - западные аналитики

08:03

ВСУ продвинулись возле трех населенных пунктов на Донбассе и Запорожье – ISW

07:24

В Харькове - взрывы: оккупанты ударили по центру города, ранен 11-месячный ребенок

06:55

Только гении найдут кота на картинке за 16 секунд: непревзойденная оптическая иллюзия

06:45

Байден нашел "новый способ" отправлять помощь Украине: в Politico узнали детали

06:35

Почему нельзя говорить "підніматися вгору" и "офіційні документи": объяснение АвраменкоВидео

06:10

О судьбе Донбасса после войнымнение

05:30

"Заморозка боевых действий": эксперт сообщил о последствиях для Украины

05:00

Три причины, почему надо мыть пол с солью: ответы, которых вы не знали

04:20

Эксперт рассказал, поддержку каких европейских сил Украина должна сохранить

03:30

Чем умыться 7 октября, чтобы быть здоровым весь год: приметы и запреты дня

Реклама
02:46

Латекс и мини: внучка путиниста Боярского едва удержала мощный "талант" в топе

02:16

"Стадо баранов идёт на скотобойню": Свитан оценил шансы того, что армия РФ свергнет Путина

02:00

Найдите девушку среди фламинго за 8 секунд: это головоломка вскружит вам голову

01:40

"Критический момент" в помощи от Запада: эксперт объяснил, что это означает для Украины

05 октября, четверг
23:21

Убита вся семья перезахороненного военного: в Грозе увеличилось количество погибшихФото

22:31

Подорвали себя ручными гранатами: Путин выдал нелепый бред о гибели Пригожина

22:27

Скандал с поставками оружия: президент Словакии "дала заднюю"

22:17

"Она невероятная": молодой баскетболист впервые заговорил про роман с Шакирой

22:17

"От брата остались только ноги": мужчина в Грозе потерял маму, брата и невесткуФото

22:04

Киев выполнил все необходимые работы, чтобы отопительный сезон стартовал вовремя - Кличко

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять