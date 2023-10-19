'Россияне попадают в ловушки ВСУ': полковник рассказал о ситуации на Купянском направлении

Российские оккупанты наталкиваются на наши укрепленные районы, минные поля и не знают, как себя вести, отметил Свитан.

https://glavred.info/ukraine/rosiyani-potraplyayut-u-pastki-zsu-polkovnik-rozpoviv-pro-situaciyu-na-kup-yanskomu-napryamku-10509727.html Ссылка скопирована

Рассвет рассказал о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, командование объединения Сил ВСУ

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что оккупанты пытаются воевать, как во время Второй мировой войны, забрасывая территорию большим количеством бойцов.

Свитан подчеркнул, что неподготовленные войска даже без боевого слаживания бросают на выполнение задач. Они натыкаются на наши укрепленные районы, минные поля и не знают, как себя вести. Россияне также попадают в "огневые мешки", которые Украина уже научилась создавать за многие годы войны, передает 24 канал.

"В такие ловушки очень часто попадают россияне именно на Купянско-Лиманском направлении. Это как раз свидетельствует о профнепригодности частей, которые пытаются наступать. Единственный нюанс, что их много", - подчеркнул эксперт.

видео дня

Он также добавил, что есть положительная динамика на этом направлении. Там ВСУ восстанавливает утраченные позиции в результате наступательных действий, в основном это делается на контратаках.

"Мы иногда больше наступаем, чем обороняемся. Это происходит маленькими шагами, но после каждой нашей контратаки россияне теряют позиции. Таким образом мы сначала восстанавливаем свои позиции, а потом отбрасываем россиян в худшие для них условия", - пояснил военный эксперт.

Ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ наступают и продвигаются на двух направлениях. В начале суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому в центре Запорожья - есть погибшие, раненые и пропавшие без вести.

ВСУ уничтожили огромный полевой склад оккупантов. Украинские военные уничтожают россиян на южном направлении. Бойцы Нацгвардии разбомбили большой полевой состав российских оккупантов.

Украинские партизаны узнали, где Россия прячет свои истребители от ВСУ. Российские оккупанты перебросили свои истребители на аэродром "Сокол" под Нижним Новгородом, чтобы сохранить их от атак ВСУ.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.