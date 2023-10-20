Взорвали вместе с оккупантами: новые детали операции партизан в Мелитополе

Ночью, 20 октября, находящийся под оккупацией россиян партизаны из Мелитополя взорвали автомобиль с оккупантами-мародерами. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.
По его словам, оккупанты регулярно отслеживали и грабили в Мелитополе пустые квартиры, тогда как за ними следили силы сопротивления.
"По уточненной информации, ночной взрыв в Мелитополе - это минус авто с оккупантами-мародерами. Во время очередной ночной охоты в районе Авиагородка, именно в момент загрузки награбленного в авто, и произошел взрыв", - написал Федоров.
Детали подрыва автомобиля с окупантами-мародерами:
Смотрите видео с подрывом автомобиля мародеров в Мелитополе:
Мэр Мелитополя также резюмировал, что почти за два года оккупации, врагу все еще беспокойно даже во время комендантского времени ночью.
Обстановка в Мелитополе
Напомним, как ранее сообщал Главред , в ночь на 20 октября во временно оккупированном Мелитополе было громко – в городе гремели взрывы. О "хлопке" в Мелитополе сообщил легитимный мэр города Иван Федоров.
Также, с начала оккупации Мелитополя Россией в феврале 2022 года горячая линия "Похищенные мелитопольцы" зафиксировала 311 похищений, при этом в плену до сих пор находятся 107 человек, а судьба еще 56 неизвестна. Как говорят сотрудники линии "Похищенные мелитопольцы", реальное количество похищенных местных жителей в 3-4 раза выше.
В то же время Силы специальных операций взорвали поезд российских оккупационных войск в Мелитополе. Операция прошла утром 13 октября. В результате успешных действий ССО, оккупанты на Запорожском направлении останутся без боеприпасов и горючего.
Другие новости:
- "Шампанское" и "коньяк" под запретом: в Украине ввели новые штрафы
- Подорожание продуктов осенью: на что подскочат цены и как сильно придется раскошелиться
- Третья мировая война началась с вторжения РФ в Грузию в 2008 году - Данилов