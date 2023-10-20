Взорвали вместе с оккупантами: новые детали операции партизан в Мелитополе

Ночью мелитопольские партизаны устроили взрыв автомобиля, на котором ездили российские оккупанты. Последние регулярно совершали грабежи пустых квартир в городе.

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Новые детали операции партизан в Мелитополе / Коллаж Главред, фото: телеграмм Иван Федоров, скриншот с видео

Ночью, 20 октября, находящийся под оккупацией россиян партизаны из Мелитополя взорвали автомобиль с оккупантами-мародерами. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

По его словам, оккупанты регулярно отслеживали и грабили в Мелитополе пустые квартиры, тогда как за ними следили силы сопротивления.

"По уточненной информации, ночной взрыв в Мелитополе - это минус авто с оккупантами-мародерами. Во время очередной ночной охоты в районе Авиагородка, именно в момент загрузки награбленного в авто, и произошел взрыв", - написал Федоров.

видео дня

Детали подрыва автомобиля с окупантами-мародерами:

Детали взрыва в Мелитополе / скриншот

Смотрите видео с подрывом автомобиля мародеров в Мелитополе:

Мэр Мелитополя также резюмировал, что почти за два года оккупации, врагу все еще беспокойно даже во время комендантского времени ночью.

Обстановка в Мелитополе

Напомним, как ранее сообщал Главред , в ночь на 20 октября во временно оккупированном Мелитополе было громко – в городе гремели взрывы. О "хлопке" в Мелитополе сообщил легитимный мэр города Иван Федоров.

Также, с начала оккупации Мелитополя Россией в феврале 2022 года горячая линия "Похищенные мелитопольцы" зафиксировала 311 похищений, при этом в плену до сих пор находятся 107 человек, а судьба еще 56 неизвестна. Как говорят сотрудники линии "Похищенные мелитопольцы", реальное количество похищенных местных жителей в 3-4 раза выше.

В то же время Силы специальных операций взорвали поезд российских оккупационных войск в Мелитополе. Операция прошла утром 13 октября. В результате успешных действий ССО, оккупанты на Запорожском направлении останутся без боеприпасов и горючего.

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