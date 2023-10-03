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Самая большая пыточная Европы: РФ устроила ад в захваченном Мелитополе

Алексей Тесля
3 октября 2023, 23:48 обновлено 3 октября, 23:57
Похищениями и издевательствами россияне пытаются заставить жителей Мелитополя сотрудничать.
Росийсие военные, Мелитополь
Оккупанты РФ устроили террор в Мелитополе / Минобороны РФ, открытые источники

С начала оккупации Мелитополя Россией в феврале 2022 года горячая линия "Похищенные мелитопольцы" зафиксировали 311 похищений, при этом в плену до сих пор находятся 107 человек, а судьба еще 56 неизвестна.

Как говорят сотрудники линии "Похищенные мелитопольцы", реальное количество похищенных местных жителей в 3-4 раза выше, говорится в материале издания "Важные истории".

Мелитополь оккупанты превратили в самую большую тюрьму в Европе, а похищениями и издевательствами россияне пытаются заставить жителей сотрудничать с захватчиками, при этом в случае отказа они устраивают настоящий террор, говорится в статье.

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Отмечается, что оккупанты пытаются хватать участников движения сопротивления. При этом кабинеты для допросов и пыток находятся рядом с камерами, поэтому пленные слышали, как других пытают.

Как рассказал 29-летний ландшафтный дизайнер из Мелитополя Максим Иванов, его несколько раз задерживали и избивали российские военные. "Многие до сих пор не верят: как это, в 21 веке и пытки? Через это прошел я, через это прошли тысячи парней и девушек, это происходит до сих пор", — пояснил он.

Другого мелитопольца Сергея оккупанты РФ привезли в здание бывшего ПТУ-24, где поселились сотрудники Росгвардии. Он видел помещение с цепями внутри, рядом был небольшой спортзал, в котором находились люди. Они сидели на полу в разных углах с мешками на головах.

Как пишут журналисты, некоторые заключенные не смогли выдержать издевательств. Единственным выходом в таких ситуациях было самоубийство.

Мелитопольца Ярослава похитили вместе с другими горожанами в мае 2022 года, когда они ловили сотовую связь после комендантского часа. Парень стал свидетелем убийства неизвестного ему человека в камере.

Местный житель Алексей за 36 дней прошел три допроса. У его семьи требовали 10 тысяч долларов, но получили — 5. Мужчину так и не отпустили. Это произошло только после передачи российским военным дополнительной тысячи долларов.

Ранее сообщалось о том, что армия Украины бьет войска РФ в направлении Мелитополя. Силы обороны Украины продолжают работать над освобождением своих территорий на Мелитопольском направлении Запорожской области, рассказал Сергей Кузьмин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что штаб врага в Мелитополе обезглавлен ракетным ударом ВСУ. Силы обороны ударили по секретной базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе.

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