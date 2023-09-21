Уничтожены офицеры РФ: штаб врага в Мелитополе обезглавлен ракетным ударом ВСУ

Силы обороны ударили по секретной базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе.

https://glavred.info/ukraine/unichtozheny-oficery-rf-shtab-vraga-v-melitopole-obezglavlen-raketnym-udarom-vsu-10502533.html Ссылка скопирована

Последствия удара по оккупантам в Мелитополе / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, interfax.com.ua

В результате ракетного удара СБУ и ВСУ по секретной базе врага в оккупированном Мелитополе (Запорожская обл.) ранены командующий 58-й армией РФ.

Также ранен начальник штаба 58-й армии оккупантов, при этом около десятка офицеров РФ погибло, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в СБУ.

По его словам, на днях СБУ и ВСУ ударили по секретной базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе.

видео дня

"Сначала Служба безопасности обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними отработали по цели", - рассказал собеседник агентства.

Он сообщил: "В результате ракетного удара был ранен командующий 58-й армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба".

Источник добавил, что, кроме руководства, пострадали еще несколько десятков вражеских офицеров. "Около десяти из них уже точно отправились на "концерт к Кобзону", - сказал он.

Последствия удара по оккупантам в Мелитополе / interfax.com.ua

Ранее ВСУ подтвердили успешный удар по штабу российских оккупантов в Мелитополе 19 сентября. До этого в сети появились первые кадры "хлопка", снятые вблизи места дислокации россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках текущего контрнаступления ВСУ могут не дойти до оккупированного Мелитополя и остановятся в нескольких километрах от города. Возможно, армии не удастся перерезать "сухопутный коридор" оккупантов России в этом году из-за сложной вражеской "оборонительной" системы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.