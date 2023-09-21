Уничтожены офицеры РФ: штаб врага в Мелитополе обезглавлен ракетным ударом ВСУ

В результате ракетного удара СБУ и ВСУ по секретной базе врага в оккупированном Мелитополе (Запорожская обл.) ранены командующий 58-й армией РФ.
Также ранен начальник штаба 58-й армии оккупантов, при этом около десятка офицеров РФ погибло, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в СБУ.
По его словам, на днях СБУ и ВСУ ударили по секретной базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе.
"Сначала Служба безопасности обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними отработали по цели", - рассказал собеседник агентства.
Он сообщил: "В результате ракетного удара был ранен командующий 58-й армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба".
Источник добавил, что, кроме руководства, пострадали еще несколько десятков вражеских офицеров. "Около десяти из них уже точно отправились на "концерт к Кобзону", - сказал он.
Ранее ВСУ подтвердили успешный удар по штабу российских оккупантов в Мелитополе 19 сентября. До этого в сети появились первые кадры "хлопка", снятые вблизи места дислокации россиян.
Напомним, ранее сообщалось, что в рамках текущего контрнаступления ВСУ могут не дойти до оккупированного Мелитополя и остановятся в нескольких километрах от города. Возможно, армии не удастся перерезать "сухопутный коридор" оккупантов России в этом году из-за сложной вражеской "оборонительной" системы.
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