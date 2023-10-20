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Третья мировая война началась с вторжения РФ в Грузию в 2008 году - Данилов

Анна Ярославская
20 октября 2023, 12:28 обновлено 20 октября, 12:32
Конфликт в Израиле стал последствием захватнической войны РФ против Украины, и он будет не последним.
Алексей Данилов, вторжение РФ в Грузию
Алексей Данилов заявил, что вторжение РФ в Грузию стало началом Третьей мировой войны / Коллаж: Главред, фото: СНБО, mk.ru

Третья мировая война началась еще в 2008 году, когда страна-агрессор Россия вторглась в Грузию. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов и добавил, что конфликт в Израиле - не последний, который всколыхнет мир в ближайшее время.

По его словам, третья мировая находилась в "охлажденном состоянии".

"Третья мировая война началась в 2008 году, когда РФ напала на Грузию, забрала часть территории. Затем была ситуация февраля 2014 года. Просто она (Третья мировая, - ред.) находилась в таком охлажденном состоянии. Сейчас перешла в активную, горячую фазу", - сказал Данилов в эфире телемарафона.

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Секретарь СНБО считает, что конфликт в Израиле стал последствием захватнической войны РФ против Украины.

"Я уверен, что это не последняя война, которую в ближайшее время будем с вами наблюдать. Мир пришел в большое движение. Сегодня можно утверждать, что переход от ожидания Третьей мировой почти закончился", - добавил Данилов.

По его мнению, мировые лидеры понимают этот процесс, поэтому сейчас самое главное "поставить точку, чтобы война не расползлась".

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов недавно заявил, что мировое сообщество довольно быстро приближается к глобальной войне (по типу Третьей мировой).

"Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины, но все они связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы. Так что я считаю, что все же мы довольно быстро приближаемся к глобальной войне", ‒ сказал он.

Как сообщал Главред, политический аналитик Александр Кочетков считает, что война на Ближнем Востоке вряд ли станет толчком к развертыванию Третьей мировой. Если такой масштабный конфликт и случится, то выше риск того, что начнется он с Украины.

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