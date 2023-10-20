Угроза Третьей мировой: эксперт назвал страну, с которой может начаться глобальный конфликт

Разрастание напряженности на Ближнем Востоке - это не повод для Третьей мировой войны, считает Александр Кочетков.

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Александр Кочетков считает, что Третья мировая война начнется в Европе, а не на Ближнем Востоке / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Война на Ближнем Востоке вряд ли станет толчком к развертыванию Третьей мировой. Если такой масштабный конфликт и случится, то выше риск того, что начнется он с Украины. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический аналитик Александр Кочетков.

"Конечно, если есть какие-то конфликты, то вероятность разрастания существует. Но в данном случае она минимальна. Это как с вулканической деятельностью: есть вулкан, который потихоньку дымит, потом извержение, дальше снова утихает и дымит. Но этот процесс не прекращается полностью, и время от времени имеет какие-то серьезные последствия, как извержение Везувия", - сказал Кочетков.

По его словам, арабо-израильский конфликт на Ближнем Востоке имеет тысячелетнюю историю и тенденцию к продолжению еще по крайней мере сотню лет. Все дело в том, что религиозные противоречия крайне трудно убрать, но и ресурсов для ведения мощной войны там особо нет.

"То есть этот конфликт, внутренний для Ближнего Востока, вряд ли втянет к себе ту самую Европу. Соединенные Штаты могут вмешаться, но тоже локально, и это не будет распространено на другие части планеты", - сказал аналитик.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Кочетков считает, что обострение может быть, но оно локализуется именно на Ближнем Востоке и возможно заденет ближние страны – ОАЭ, Саудовскую Аравию.

"Поэтому кроме мусульманских фанатиков и Израиля, которые вынуждены защищаться, воевать никто не хочет. Потому это разрастание напряженности, но не повод для Третьей мировой. К сожалению, Третья мировая если и начнется, то в Европе", - считает Кочетков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, есть ли риск того, что Третья мировая может начаться с Украины, аналитик ответил так: "Мы наиболее близки к этому".

Смотрите интервью Александра Кочеткова Главреду:

Как сообщал Главред, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов недавно заявил, что мировое сообщество довольно быстро приближается к глобальной войне (по типу Третьей мировой).

"Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины, но все они связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы. Так что я считаю, что все же мы довольно быстро приближаемся к глобальной войне", ‒ сказал он.

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