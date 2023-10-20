Оккупантов в Мелитополе посетила "бавовна": взрывы гремели на военной базе - мэр

В ночь на 20 октября во временно оккупированном Мелитополе было громко - в городе гремели взрывы. О "бавовне" в Мелитополе сообщил легитимный мэр города Иван Федоров.
"Беспокойная ночь для оккупантов Мелитополя. После полуночи за городом раздалось несколько взрывов", – написал он в Telegram.
Федоров отметил, что наиболее мощными звуки были в пределах Авиагородка – микрорайона в северо-западной части Мелитополя при военном аэродроме. Именно там российские захватчики устроили свою военную базу.
"Также жители слышали гул техники. Уточняем детали", – добавил мэр Мелитополя.
Как сообщал Главред, Силы специальных операций взорвали поезд российских оккупационных войск в Мелитополе. Операция состоялась утром 13 октября. Вследствие успешных действий ССО, оккупанты на Запорожском направлении останутся без боеприпасов и горючего.
Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты начали вывозить органы так называемой "власти". По его словам, в течение последних недель проходит эвакуация офицерского состава из Токмака и Молочанска.
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