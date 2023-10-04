УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Побег начался: мэр Мелитополя рассказал о предстоящем "жесте доброй воли"

Yurii Berendii
4 октября 2023, 10:33 обновлено 4 октября, 11:43
По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, российская армия начала эвакуацию офицеров из Токмака и Молочанска.
Армия РФ, Офицеры, ВСУ
Иван Федоров указал на первые признаки нового "жеста доброй воли" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Оккупанты уже начали вывозить органы так называемой "власти".

Иван Федоров также отметил, что в течение последних недель проходит эвакуация офицерского состава из Токмака и Молочанска.

"Оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже подпекает в Токмаке: несколько недель назад оккупанты начали вывозить органы "власти", несколько дней назад рософицеры стали интенсивно эвакуировать свои семьи", - написал Федоров.

видео дня

Сейчас, по его словам, захватчики взялись вывозить учебные заведения − школы, училище, техникум.

Кроме того, по словам действующего главы Мелитополя, вчера вечером так называемые пророссийские власти города сообщили о том, что с сегодняшнего дня прекращают свою работу "админучреждения", магазины, рынок.

"К чему бы ни готовились, но врагу точно плохо", — резюмировал Иван Федоров.

Бои на Мелитопольском направлении:

Напомним, ранее Главред сообщал, что по словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, украинские защитники"потихоньку" продолжают продвижение в районе ивового и Работиного на Мелитопольском направлении.

В то же время ситуация в самом Мелитополе довольно сложная. Так, с начала оккупации Мелитополя Россией в феврале 2022 года горячая линия "похищенные мелитопольцы" зафиксировала 311 похищений, при этом в плену до сих пор находятся 107 человек, а судьба еще 56 неизвестна. Как говорят сотрудники линии "похищенные мелитопольцы", реальное количество похищенных местных жителей в 3-4 раза выше.

Также, 21 сентября в результате ракетного удара СБУ и ВСУ по секретной базе врага в оккупированном Мелитополе (Запорожская обл.) ранен командующий 58-й армией РФ. Также ранен начальник штаба 58-й армии оккупантов, при этом около десятка офицеров РФ погибло.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Мелитополя война России и Украины
Реклама

Главное за день

Российская ПВО вероятно сбила свой же самолет Су-35 под Токмаком – разведка Британии

Российская ПВО вероятно сбила свой же самолет Су-35 под Токмаком – разведка Британии

11:37 Украина
Удары Украины по России оружием Запада: Блинкен сделал неожиданное заявление

Удары Украины по России оружием Запада: Блинкен сделал неожиданное заявление

10:47 Мир
У ВСУ есть 6-8 недель: у Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении

У ВСУ есть 6-8 недель: у Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении

09:53 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:55

7 упражнений для похудения при весе 80 кг+: тренер показала, как избавиться от лишнего веса

11:37

Российская ПВО вероятно сбила свой же самолет Су-35 под Токмаком – разведка Британии

11:36

Люди были охвачены огнем: стали известны подробности ДТП с украинцами в ВенецииВидео

11:30

"Это туристы": Данилов ответил политическим гастролерам по Европе

11:16

Как сделать кудри без плойки: голливудская волна с помощью обычных носков

Россия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван КиричевскийРоссия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван Киричевский
10:47

Удары Украины по России оружием Запада: Блинкен сделал неожиданное заявление

10:46

"Армия Дронов" за месяц поразила почти 140 танков и 270 артиллерийских орудий врага - Минцифры

10:36

"Дно бочки видно": адмирал заявил, что у Запада закончились боеприпасы

10:33

Побег начался: мэр Мелитополя рассказал о предстоящем "жесте доброй воли"

Реклама
09:53

У ВСУ есть 6-8 недель: у Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении

09:51

Электронный реестр военнообязанных уже действует, он наполнен на 90% – Федоров

09:40

"Закончит, как Сталин": Свитан рассказал, как умрет ПутинВидео

09:25

Без нее никак: зачем на шортах делают сетку и почему она так важна

09:17

Оккупанты атаковали Кривой Рог: произошли взрывы, на город еще летят скоростные ракеты

09:05

Лунный день 5 октября: о какой опасности предупреждает Месяц в этот день

08:58

Ожила и выразительно шевелится "международная жизнь россии"мнение

08:44

В Венеции автобус слетел с эстакады и загорелся: среди погибших - украинцыВидео

08:38

Эксперты назвали лучшее средство от известкового налета: оно есть в каждом доме

08:36

Армия РФ активизируется на 3 направлениях: майор запаса ВСУ назвал главную задачу врага

08:05

Ты забудешь навсегда о картошке-фри: рецепт жареных картофельных палочек за 20 минут

Реклама
07:53

Под Лиманом на Донбассе погиб доброволец из Латвии

07:27

"Долбит нормально": в Белгороде и Брянске ночью гремели взрывыВидео

07:15

Именины 5 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

06:55

Удивительная оптическая иллюзия: нужно найти число 780 за 10 секунд

06:51

Украина может стать членом ЕС в 2030 году: глава Евросовета назвал условия

06:25

Как сказать на украинском "редко, но метко" и "вешать лапшу": ответ АвраменкоВидео

06:22

Обвал гривны или в чем же причина действий НБУ?мнение

05:15

Эксперт рассказал, возможна ли заморозка войны в Украине и при каких условиях

04:40

15-летняя дочь Миллы Йовович снялась для обложки глянца в провокационном образе

04:15

BILD: Россия уже подтвердила применение новых ракет из Ирана на войне

03:40

Как заготовить капусту: копеечная добавка гарантирует стопроцентный результат

03:10

Эксперт пояснил, как нужно оценивать слова Шольца о ядерном разоружении

02:40

России хватит собственного оружия еще на 2-3 года войны – Киричевский

02:02

Всмятку, вкрутую и в мешочек: как долго нужно варить яйца

01:32

Затмение в октябре 2023 будет "дьявольским": астролог рассказал, чем это грозитВидео

00:17

Еще женатый Хью Джекман уже ищет себе новую жену - СМИ

03 октября, вторник
23:48

Самая большая пыточная Европы: РФ устроила ад в захваченном Мелитополе

23:35

Денис Казанский. Кошмарная прогулка по МариуполюВидеоблоги

23:02

ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок - Politico

22:43

"Времени мало": у Байдена откровенно высказались насчет финансовой помощи Украине

Реклама
22:32

На войне погибли добровольцы из Беларуси: воевали за Украину

22:25

Украинская разведка оценила "ноу-хау" оккупантов на аэродроме Ту-95 в Энгельсе

22:08

Назло Добрынину: Даша Квиткова намекнула на новый роман

21:55

В Крыму и Белгородской области прогремели взрывы: РФ истерит из-за "Нептунов"

21:48

НАТО выставит сотни тысяч "штыков": в Альянсе раскрыли сценарий войны с РФ

21:41

В Украине утвердили план действий на случай блэкаутов

21:07

Дмитрий Гордон показал романтику с Алесей Бацман

20:52

Как и куда смогут бить "кассетные" ATACMS: раскрыто главное преимущество

20:51

ВСУ пошли вперед на юге: "покрошили" сотни россиян и продвинулись вперед

19:41

Ситуация с зерном налаживается: все три черноморских порта снова заработали

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять