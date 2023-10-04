Побег начался: мэр Мелитополя рассказал о предстоящем "жесте доброй воли"

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, российская армия начала эвакуацию офицеров из Токмака и Молочанска.

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Иван Федоров указал на первые признаки нового "жеста доброй воли" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Оккупанты уже начали вывозить органы так называемой "власти".

Иван Федоров также отметил, что в течение последних недель проходит эвакуация офицерского состава из Токмака и Молочанска.

"Оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже подпекает в Токмаке: несколько недель назад оккупанты начали вывозить органы "власти", несколько дней назад рософицеры стали интенсивно эвакуировать свои семьи", - написал Федоров. видео дня

Сейчас, по его словам, захватчики взялись вывозить учебные заведения − школы, училище, техникум.

Кроме того, по словам действующего главы Мелитополя, вчера вечером так называемые пророссийские власти города сообщили о том, что с сегодняшнего дня прекращают свою работу "админучреждения", магазины, рынок.

"К чему бы ни готовились, но врагу точно плохо", — резюмировал Иван Федоров.

Бои на Мелитопольском направлении:

Напомним, ранее Главред сообщал, что по словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, украинские защитники"потихоньку" продолжают продвижение в районе ивового и Работиного на Мелитопольском направлении.

В то же время ситуация в самом Мелитополе довольно сложная. Так, с начала оккупации Мелитополя Россией в феврале 2022 года горячая линия "похищенные мелитопольцы" зафиксировала 311 похищений, при этом в плену до сих пор находятся 107 человек, а судьба еще 56 неизвестна. Как говорят сотрудники линии "похищенные мелитопольцы", реальное количество похищенных местных жителей в 3-4 раза выше.

Также, 21 сентября в результате ракетного удара СБУ и ВСУ по секретной базе врага в оккупированном Мелитополе (Запорожская обл.) ранен командующий 58-й армией РФ. Также ранен начальник штаба 58-й армии оккупантов, при этом около десятка офицеров РФ погибло.

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