ВСУ наступают в сторону Мелитополя и Бердянска, враг постепенно отступает – NYT

Армия Украины усилила контрнаступательные действия в Запорожской области в направлении оккупированных войсками агрессора России Мелитополя и Бердянска. Силам обороны удалось достичь незначительного продвижения, они расчищали для себя путь и начали изматывать захватчиков. Россияне сталкиваются со множеством проблем и начинают постепенно отступать.
В материале The New York Times говорится о том, что ВСУ активизировали свои наступательные операции в Запорожской области. Атаки войск, вероятно, идут в направлении захваченных Мелитополя и Бердянска.
Как полагают журналисты, украинской армии удалось продвинуться лишь на несколько миль, а нужно пройти еще десятки. По данным официальных лиц Вашингтона, ВСУ на прошлой неделе нарастили силы, когда расчищали для себя пути в российской "обороне", а также начали изматывать вражеские войска и артиллерию.
"Начинаем видеть, как россияне отступают"
Как полагает один из западных чиновников, оккупационные войска РФ истощены и испытывают проблемы с личным составом, вооружением, логистикой и снабжением.
По мнению генерала ВВС в отставке, бывшего командующего объединенными силами НАТО в Европе Филиппа Бридлава, который согласен с такой позицией, контрнаступление ВСУ поставит оккупантов России в невыгодное положение.
"Украинцы сейчас находятся в состоянии, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы. И мы начинаем видеть, как россияне отступают", - подчеркнул Бридлав.
Контрнаступление ВСУ
В Пентагоне дали прогноз на контрнаступление ВСУ: по данным американского ведомства, Украину ждет тяжелая и длительная военная операция. Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Майор запаса, военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, когда ВСУ подойдут к Крыму. Как полагает аналитик, армия Украины подступит к Крымскому полуострову через 3 недели, если удастся дойти до Азовского побережья и нейтрализовать российский "сухопутный коридор" на захваченном юге.
В материале Time назвали условия успешного контрнаступления ВСУ. Аналитики считают, что одно из них – прорыв вглубь "обороны" врага с целью ликвидации "защитных" линий.
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