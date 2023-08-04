ВСУ наступают в сторону Мелитополя и Бердянска, враг постепенно отступает – NYT

Силы обороны Украины атакуют оккупантов России в Запорожской области и понимают, как хотят использовать свой потенциал, считает генерал Филипп Бридлав.

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Оккупанты России на юге начинают постепенно отступать - генерал ВВС в отставке / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, Минобороны РФ

Армия Украины усилила контрнаступательные действия в Запорожской области в направлении оккупированных войсками агрессора России Мелитополя и Бердянска. Силам обороны удалось достичь незначительного продвижения, они расчищали для себя путь и начали изматывать захватчиков. Россияне сталкиваются со множеством проблем и начинают постепенно отступать.

В материале The New York Times говорится о том, что ВСУ активизировали свои наступательные операции в Запорожской области. Атаки войск, вероятно, идут в направлении захваченных Мелитополя и Бердянска.

Как полагают журналисты, украинской армии удалось продвинуться лишь на несколько миль, а нужно пройти еще десятки. По данным официальных лиц Вашингтона, ВСУ на прошлой неделе нарастили силы, когда расчищали для себя пути в российской "обороне", а также начали изматывать вражеские войска и артиллерию.

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"Начинаем видеть, как россияне отступают"

Как полагает один из западных чиновников, оккупационные войска РФ истощены и испытывают проблемы с личным составом, вооружением, логистикой и снабжением.

По мнению генерала ВВС в отставке, бывшего командующего объединенными силами НАТО в Европе Филиппа Бридлава, который согласен с такой позицией, контрнаступление ВСУ поставит оккупантов России в невыгодное положение.

"Украинцы сейчас находятся в состоянии, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы. И мы начинаем видеть, как россияне отступают", - подчеркнул Бридлав.

Контрнаступление ВСУ

В Пентагоне дали прогноз на контрнаступление ВСУ: по данным американского ведомства, Украину ждет тяжелая и длительная военная операция. Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Майор запаса, военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, когда ВСУ подойдут к Крыму. Как полагает аналитик, армия Украины подступит к Крымскому полуострову через 3 недели, если удастся дойти до Азовского побережья и нейтрализовать российский "сухопутный коридор" на захваченном юге.

В материале Time назвали условия успешного контрнаступления ВСУ. Аналитики считают, что одно из них – прорыв вглубь "обороны" врага с целью ликвидации "защитных" линий.

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