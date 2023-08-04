Контрнаступление может иметь успех: в Time назвали условия

Медленный темп контрнаступления, который Украина использовала до 26 июля, призван минимизировать потери ВСУ. Он направлен на постоянное вытеснение оккупантов.

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Нынешний украинский механизированный прорыв может быть успешным, считают аналитики / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Cитуация в Украине остается благоприятной для Киева, несмотря на ограниченный прогресс, достигнутый в контрнаступлении. Так считают аналитики ISW Каролина Хирд и Екатерина Степаненко, Фредерик В. Каган из американского института предпринимательства. Они назвали условия, при которых контрнаступление ВСУ будет иметь успех.

Как говорится в материале Time, во-первых, нынешний украинский механизированный прорыв может быть успешным, и украинцы могут использовать его достаточно глубоко, чтобы разбить часть или все российские оборонительные линии.

Во-вторых, российские войска, которые уже страдают от серьезных моральных и других системных проблем, могут сломаться под давлением и начать контролируемый или неконтролируемый отход.

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В-третьих, постоянное давление и кампания перекрытия, поддержанная масштабными усилиями вроде той, что продолжается сейчас, может создать пробои в российских линиях, которыми украинские войска смогут воспользоваться сначала на локальном уровне, а затем и для более глубокого проникновения.

Первый и второй варианты эксперты считают возможными, но относительно маловероятными. Третий – наиболее вероятный путь к украинскому успеху.

Аналитики считают, что третий вариант развития событий будет более медленным и постепенным, чем ожидают западные сторонники Украины. Кроме того, он зависит от помощи Запада, который должен обеспечить Украину постоянным пополнением оборудования, вероятно, в течение многих месяцев. Таким образом, Украина могла бы поддерживать свое давление до тех пор, пока российские войска не создадут такие пробои на фронте, которые украинцы смогут использовать.

Медленный темп контрнаступления, который Украина использовала до 26 июля, призван минимизировать украинские потери. Он также не направлен на истощение россиян, а скорее - на постоянное вытеснение россиян с их подготовленных оборонительных позиций.

"Это все еще маневренная война, а не война на истощение, просто в более медленном темпе. Поэтому она требует терпения, но может быть успешной. С таким подходом украинцы достигли успеха как в Херсоне, так и на Харьковском направлении", – отмечают специалисты.

Основания для уверенности в возможности значительных успехов Сил обороны тесно связаны с рядом проблем, присущих российской армии.

Во-первых, российские войска растянуты, и поэтому страдают их линии снабжения.

"Определяющей характеристикой этой фазы войны является то, что россияне должны защищать наземную линию связи, которая состоит из автомобильной и железнодорожной дорог, пролегающей от Ростова-на-Дону на северо-восточном побережье Азовского моря до Крыма. Десятки тысяч российских войск на юге Украины нуждаются в огромном количестве продовольствия, топлива, боеприпасов, личного состава и других грузов, которые должны перевозиться по этой автомобильной и железнодорожной линии", - говорится в публикации.

Такое положение дел очень выгодно для Украины, считают эксперты.

Если украинцы смогут выйти к Азовскому морю в любом месте и удерживать свои позиции, они перережут наземные линии связи. Россиянам, таким образом, придется удерживать его полностью.

Иными словами, украинцам достаточно победить и удерживать лишь один сектор, чтобы сделать практически всю территорию, которую удерживает Россия к западу от их продвижения, непригодной для обороны.

Россиянам же необходимо побеждать везде и всегда. Украинцам даже не обязательно доходить до воды.

С одной стороны, линия разграничения не охватывает побережье по всему периметру, и поэтому в некоторых местах она ближе к нынешней линии фронта, чем к береговой линии. Если украинцы смогут продвинуться на расстояние артиллерийской досягаемости линии связи (около 25 километров), они могут начать интенсивно обстреливать ее таким образом, что это сильно ухудшит способность россиян продолжать использовать ее.

Таким образом, украинцы могут выбрать любой сектор линии или воспользоваться любой дырой, которая откроется в любом месте линии, чтобы прорвать линию разграничения таким образом, чтобы, вероятнее всего, разрушить российскую оборону к западу от этого прорыва.

Контрнаступление ВСУ может провалиться

В публикации отмечается, что Украина сохраняет инициативу и пользуется многими преимуществами. Тем не менее, контрнаступление ВСУ может потерпеть неудачу, поскольку россияне могут оказаться более устойчивыми, чем кажется.

Еще одной причиной неудачи аналитики указывают то, что Запад может не успеть вовремя предоставить Украине необходимое оборудование и поддержку.

Что происходит на фронте

2 августа Силы обороны Украины продолжали вести наступательные действия южнее города Бахмут Донецкой области. Российские оккупанты были вынуждены отойти с позиций в районе южнее Андреевки.

Также сообщалось, что наступательные действия украинские военные ведут на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на занятых рубежах, наносят значительные потери противнику.

Ранее Силы обороны Украины имели успех в Старомайорском районе и закрепляются на достигнутых рубежах.

Издание New York Times со ссылкой на представителей Пентагона сообщало, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступление и главный удар в настоящее время осуществляется на юго-востоке страны. Операция, в случае успеха, может занять от одной до трех недель. При этом другие силы ВСУ остаются в резерве.

Тем временем, в ISW назвали причины, почему летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым.

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