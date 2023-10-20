Подорожание продуктов осенью: на что подскочат цены и как сильно придется раскошелиться

Какими будут цены на продукты до конца 2023 года: что больше всего подорожает и насколько - эксперты и нардепы дали прогноз для украинцев.

https://glavred.info/economics/podorozhanie-produktov-osenyu-na-chto-podskochat-ceny-i-kak-silno-pridetsya-raskoshelitsya-10509868.html Ссылка скопирована

Рекордсменом по росту цен осенью 2023 году снова будут куриные яйца / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Осенью практически все группы продуктов подорожают. На цены оказывают влияние инфляция, ситуация с урожаем и обстановка на фронте. Об этом говорится в материале портала ТСН.

Нардеп и глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Рады Александр Гайду предполагает, что в самое ближайшее время подорожают овощи, фрукты и молочная продукция. Согласно его прогнозу, цена овощей и фруктов будет постепенно повышаться (на 5-10% каждый месяц). Молочная продукция также подорожает, но не сильно – на 3-5%.

"Традиционно осенью начинает расти цена овощей и фруктов, ведь во время холодов их нужно хранить в специализированных хранилищах. Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, стараются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, в которых есть склады, пытаются "растянуть" реализацию до начала лета, когда цена будет выше", – сказал Гайду.

видео дня

Он добавил, что, несмотря на прогнозируемый рост цен, все же большинство продуктов нынешней осенью стоит дешевле, чем прошлой осенью. В Комитете по вопросам аграрной и земельной политики прогнозируют, рекордсменом по росту цен в 2023 году снова будут куриные яйца. Традиционно цена вырастет к новогодним праздникам – ориентировочно десяток будет стоить в районе 75 грн.

Самая большая доля яиц в Украине производится именно в небольших фермерских хозяйствах, говорят эксперты.

"Сейчас мы находимся в точке, когда уменьшается предложение от домохозяйств и цена начинает подниматься вверх. Поэтому велика вероятность того, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя прошлого года, когда яйца на полках стоили близко 75 грн за десяток", – объяснили депутаты.

Согласно прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики (ИАЭ), в октябре-ноябре цены на яблоки могут вырасти до 18-20 грн за кило, а на виноград – до 100 грн за кило, апельсины – до 80 грн за кило, на бананы – до 50 грн за кило.

Также могут подорожать белокачанная капуста – до 8 грн/кг (+15%), свекла – до 8,50 грн/кг (+12%), лук репчатый – до 14 грн/кг (+15%), морковь – до 9 грн/кг (+11%) и картофель – до 9,5 грн/кг (+12%).

Как пояснили эксперты, эти категории продуктов поднимутся в цене:

Из-за роста стоимости хранения;

транспортировку из-за повышения тарифов на электроэнергию для промышленных производителей и цен на топливо.

Цены на продукты в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине значительным и заметным образом подешевела белокочанная капуста.

В то же время, осенью в Украине подорожают практически все основные продукты питания. Такое мнение высказал советник директора агропромышленного комплекса львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Иван Стефанишин.

Также, в Украине заметно подорожали куриные яйца. На данный момент десяток яиц марки "наседка" стоит в среднем 48,5 грн (почти на 3 грн превышает среднюю цену августа в 45,82 грн).

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.