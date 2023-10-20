Подорожание продуктов осенью: на что подскочат цены и как сильно придется раскошелиться

Осенью практически все группы продуктов подорожают. На цены оказывают влияние инфляция, ситуация с урожаем и обстановка на фронте. Об этом говорится в материале портала ТСН.
Нардеп и глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Рады Александр Гайду предполагает, что в самое ближайшее время подорожают овощи, фрукты и молочная продукция. Согласно его прогнозу, цена овощей и фруктов будет постепенно повышаться (на 5-10% каждый месяц). Молочная продукция также подорожает, но не сильно – на 3-5%.
"Традиционно осенью начинает расти цена овощей и фруктов, ведь во время холодов их нужно хранить в специализированных хранилищах. Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, стараются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, в которых есть склады, пытаются "растянуть" реализацию до начала лета, когда цена будет выше", – сказал Гайду.
Он добавил, что, несмотря на прогнозируемый рост цен, все же большинство продуктов нынешней осенью стоит дешевле, чем прошлой осенью. В Комитете по вопросам аграрной и земельной политики прогнозируют, рекордсменом по росту цен в 2023 году снова будут куриные яйца. Традиционно цена вырастет к новогодним праздникам – ориентировочно десяток будет стоить в районе 75 грн.
Самая большая доля яиц в Украине производится именно в небольших фермерских хозяйствах, говорят эксперты.
"Сейчас мы находимся в точке, когда уменьшается предложение от домохозяйств и цена начинает подниматься вверх. Поэтому велика вероятность того, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя прошлого года, когда яйца на полках стоили близко 75 грн за десяток", – объяснили депутаты.
Согласно прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики (ИАЭ), в октябре-ноябре цены на яблоки могут вырасти до 18-20 грн за кило, а на виноград – до 100 грн за кило, апельсины – до 80 грн за кило, на бананы – до 50 грн за кило.
Также могут подорожать белокачанная капуста – до 8 грн/кг (+15%), свекла – до 8,50 грн/кг (+12%), лук репчатый – до 14 грн/кг (+15%), морковь – до 9 грн/кг (+11%) и картофель – до 9,5 грн/кг (+12%).
Как пояснили эксперты, эти категории продуктов поднимутся в цене:
- Из-за роста стоимости хранения;
- транспортировку из-за повышения тарифов на электроэнергию для промышленных производителей и цен на топливо.
Цены на продукты в Украине
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине значительным и заметным образом подешевела белокочанная капуста.
В то же время, осенью в Украине подорожают практически все основные продукты питания. Такое мнение высказал советник директора агропромышленного комплекса львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Иван Стефанишин.
Также, в Украине заметно подорожали куриные яйца. На данный момент десяток яиц марки "наседка" стоит в среднем 48,5 грн (почти на 3 грн превышает среднюю цену августа в 45,82 грн).
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