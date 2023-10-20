'Шампанское' и 'коньяк' под запретом: в Украине ввели новые штрафы

В Украине предлагают штрафовать за незаконное использование зарегистрированных брендов.

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В Украине могут оштрафовать из-за алкогольных напитков / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels.com

Кабинет министров внес в Верховную Раду проект изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Предлагается штрафовать за незаконное использование зарегистрированных брендов с декабря 2024 года.

Проектом закона №10162 предлагается ввести административную ответственность за нарушение законодательства в сфере географических указаний спиртных напитков, передает РБК-Украина .

В частности, аллюзия (прямая или косвенная ссылка на одно или несколько официальных названий спиртных напитков или географических указаний спиртных напитков во время описания, представления, маркировки пищевых продуктов и спиртных напитков) предусматривает штраф в размере от 20 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 гривен до 850 гривен).

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, закон "О географических указаниях спиртных напитков", принятый в декабре 2022 года, вводится в действие 28 декабря 2024 года.

Законом гармонизируются положения национального законодательства с нормами права Европейского Союза и устанавливаются общие правила определения, описания, представления и маркировки спиртных напитков, правила использования официальных наименований спиртных напитков, особенности использования и защиты географических указаний спиртных напитков.

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