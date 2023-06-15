Налоговая будет выписывать новый штраф: насколько большой и как избежать

В Украине теперь за отказ предоставить ответ на запрос Государственной налоговой службы грозит штраф в размере 33,5 тысячи грн.

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С конца апреля за игнорирование запроса налоговиков предусмотрены штрафные санкции / коллаж фото УНИАН

Украинцам за отказ предоставить ответ на запрос Государственной налоговой службы грозит штраф в размере 33,5 тысячи грн. Об этом сообщают юристы портала Liga.net.

Сообщается, что в рамках закона №2970, который вступил в силу с 28 апреля 2023 года, за игнорирование запроса предусмотрены штрафные санкции.

Сотрудники налоговой имеют право обращаться к гражданам с письменным запросом о предоставлении нужных сведений и их документального подтверждения. Согласно положению пункта 73.3 Налогового кодекса Украины такие запросы, которые подписаны руководством контролирующего органа, должны содержать:

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основание для запроса согласно указанию сведений, подтверждающих это;

список запрашиваемых данных и перечень документов, которые необходимо предоставить;

печать контролирующего органа.

Штраф в размере 33,5 тысячи грн (пять размеров "минималки") будет ждать за непредоставление данных:

ответа налогоплательщику по запросу;

непредставление или представление не в полном объеме документов;

другой информации.

В отдельных случаях за непредставление в полном объеме информации ГФС будут налагаться штрафы в размере одной минимальной заработной платы (6,7 тысячи грн).

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вплоть до 1 июля будут рассылать квитанции на уплату налога на недвижимость. Информация о налоговых нововведениях обнародована на официальном сайте Верховной Рады.

Сообщается, что платить налог нужно будет за квартиры площадью от 60 квадратов и за дома площадью от 120 квадратов.

А если у человека в наличии в собственности объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.

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