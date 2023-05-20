Украинцам вскоре повысят налоги: кому придется раскошелится

В правительстве проголосовали за законопроект о пересмотре налоговых правил.

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Украинцам вскоре пересчитают налоги / Коллаж Главред, фото: УНИАН и Korupciya

В Украине до 1 июля изменят налогообложение для физлиц-предпринимателей. Для них отменят льготную налоговую ставку в 2%, а кроме того, вернут документальные проверки и штрафы.

Если решение отменить льготы для "ФОПов" примут, это позволит в будущем получить значительную поддержку от МВФ, пишет Обозреватель.

Ранее в правительстве проголосовали за законопроект о пересмотре налоговых правил и поддержали его. Согласно документу, до 1 июля 2023-го:

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отменят налог 2% для "ФОПов" третьей группы (вернут 5%);

"ФОПы" первой и второй групп обяжут платить единый налог;

вернут документальные проверки и штрафы за нарушение налогового законодательства;

будут штрафовать за отсутствие РРО.

Напомним, популярное украинское финучреждение Monobank с 1 сентября 2022 года повысило тариф на снятие наличных в банкоматах. С этого дня за снятие собственных средств украинцы платят не 0,5% от суммы (как было ранее), а 0,9%.

Позднее экономист Илья Несходовский заявил, что своими атаками на объекты критической инфраструктуры Россия может временно остановить предоставление банковских услуг в Украине РФ, но полностью "положить" банковскую систему у страны-оккупанта не получится. В связи с этим украинцам, которые привыкли пользоваться карточками, лучше всегда иметь плюс-минус недельный запас налички.

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