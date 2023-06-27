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В Украине вернули поверку счетчиков газа: как не попасть под штраф

Дмитрий Видоменко
27 июня 2023, 22:22 обновлено 27 июня, 22:22
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В Украине с 4 июня возобновили поверку всех счетчиков на коммунальные услуги, в том числе счетчиков газа.
Счетчик газа, газ
Неважно, кто является владельцем счетчика - бытовой потребитель или облгаз / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 4 июня 2023 коммунальщики возобновили поверку всех счетчиков коммунальных услуг ‒ в том числе и счетчиков газа. Об этом рассказали специалисты профильного портала "ГазПравда".

Можно ли провести поверку счетчика газа на месте, без его демонтажа?

Можно. Действующими нормативно-правовыми актами предусмотрена такая опция, однако право выбирать место проведения поверки счетчика бытового потребителя законодательно закреплено исключительно за облгазом.

Соответственно, сотрудники облгаза в соответствии со своими возможностями и с учетом экономических факторов и способностей транспортировки могут решать на месте проведения поверки в стационарных либо передвижных лабораториях (а также непосредственно на месте эксплуатации).

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Можно ли помешать поверке или не согласиться на демонтаж счетчика?

В Украине предусмотрена ответственность клиента, который препятствует сотрудникам облгаза осуществить периодическую поверку счетчика либо настаивает на проведении такой поверки по месту установки без его демонтажа (мотивируя это тем, что счетчик является его собственностью).

На самом деле неважно, кто является владельцем счетчика - бытовой потребитель или облгаз. В обоих случаях счетчик газа является нужно поверять

Какие межповерочные интервалы для счетчиков газа?

  • 2 года для счетчиков газа класса 1,0 (класс счетчика указан в его техническомпаспорте);

  • 8 лет для счетчиков газа класса 1,5.

Действующее законодательство возложило обязанности на проведение периодической поверки бытовых счетчиков газа исключительно на облгазы.

Повышение коммунальных тарифов в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Кроме того, власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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