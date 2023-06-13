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Массовая проверка счетчиков: кому придется заплатить тысячи долларов штрафа

Дмитрий Видоменко
13 июня 2023, 10:22 обновлено 13 июня, 10:22
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В Украине возобновили поверки счетчиков. В результате все украинцы, которые вмешивались в работу прибора учета, рискуют платить штрафы на десятки тысяч гривен.
Счетчик, газ, монеты
Счетчик, газ, монеты / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине возобновят полноценную поверку счетчиков. В результате все украинцы, которые вмешивались в работу прибора учета, либо даже не сохранили акты о ремонтах, рискуют заплатить штраф в размере десятков тысяч гривен, сообщает портал "Обозреватель".

Как говорят эксперт, в этой ситуации обязательно нужно не просто не вмешиваться в работу счетчика, но и сохранять документы о любом вмешательстве в его работу до следующей поверки (которая может произойти нескоро ‒ к примеру, через восемь лет). Период обязательной поверки счетчика регламентируется его типом и соответствующей документацией.

Цель такой поверки – убедиться, что счетчик работает правильно, а потребитель не вмешивался в его работу. Проблема заключается в том, что если эксперты находят какие-либо повреждения, которые они могут идентифицировать как намеренное вмешательство в работы прибора учета (например, следы, которые напоминают следы от магнита), то доначислить могут десятки и даже сотни тысяч гривен штрафа.

"Специальные" счетчики продают на рынках, в онлайн-магазинах. Они позволяют останавливать учет потребляемого газа, воды, электроэнергии. При этом часто за "бесплатное" приходится платить самим же соседям. Так, согласно закону "О коммерческом учете коммунальных услуг", например, водоканал имеет право выставлять на многоквартирный дом платежку, исходя из показаний счетчика на весь дом. И если отдельная квартира искусственно занизила потребление, то разница между показаниями домового и суммой квартирных счетчиков посчитают в качестве потерь. И стоимость этих "потерь" разделят на всех жителей дома", ‒ говорят эксперты.

Повышение коммунальных тарифов в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Кроме того, власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

Смотрите видео - "Что может вызвать дополнительные расходы газа и как можно начать экономить деньги":

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