Кабмин вернул обязательные поверки коммунальных счетчиков: что поменялось

В Украине снова начали проводить обязательные поверки индивидуальных приборов учета коммунальных услуг (счетчиков). Как пишут в Telegram-канале "Киевтеплоэнерго", такое решение правительства распространяется на всех граждан, кроме тех, кто находится на временно оккупированных территориях.
"Согласно постановлению Кабинета министров Украины №440 от 7 апреля 2023 года возобновлена поверка индивидуальных приборов учета коммунальных услуг", – говорится в сообщении.
Как говорят коммунальщики, все без исключения счетчики централизованного отопления и горячего водоснабжения с просроченными свидетельствами обязательно должны пройти через поверку.
"Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности" поверку индивидуальных приборов учета осуществляют лицензированные организации, перечень которых можно найти на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - подытожили в компании "Киевтеплоэнерго".
Акт о проведении поверки необходимо предоставить в одно из отделений Центра коммунального сервиса – это можно сделать по соответствующей гиперссылке.
Повышение коммунальных тарифов в Украине
Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.
По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.
Кроме того, власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).
"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.
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