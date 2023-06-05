Кабмин вернул обязательные поверки коммунальных счетчиков: что поменялось

Как говорят коммунальщики, все без исключения счетчики горячей воды и отопления с просроченными свидетельствами обязательно должны пройти через поверку.

https://glavred.info/economics/kabmin-vernul-obyazatelnye-poverki-kommunalnyh-schetchikov-chto-pomenyalos-10475575.html Ссылка скопирована

Акт о проведении поверки необходимо предоставить в одно из отделений Центра коммунального сервиса / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине снова начали проводить обязательные поверки индивидуальных приборов учета коммунальных услуг (счетчиков). Как пишут в Telegram-канале "Киевтеплоэнерго", такое решение правительства распространяется на всех граждан, кроме тех, кто находится на временно оккупированных территориях.

"Согласно постановлению Кабинета министров Украины №440 от 7 апреля 2023 года возобновлена поверка индивидуальных приборов учета коммунальных услуг", – говорится в сообщении.

Как говорят коммунальщики, все без исключения счетчики централизованного отопления и горячего водоснабжения с просроченными свидетельствами обязательно должны пройти через поверку.

видео дня

"Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности" поверку индивидуальных приборов учета осуществляют лицензированные организации, перечень которых можно найти на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - подытожили в компании "Киевтеплоэнерго".

Акт о проведении поверки необходимо предоставить в одно из отделений Центра коммунального сервиса – это можно сделать по соответствующей гиперссылке.

Повышение коммунальных тарифов в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Кроме того, власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

Больше новостей: